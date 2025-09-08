Затвара се дио Београда: Српска војска издала обавјештење

Извор:
08.09.2025
18:18
Министарство одбране Републике Србије огласило се саопштењем поводом војне параде "Снага јединства" која је заказана за 20. септембар у Београду.
Парада ће се одржати испред Палате Србија на Новом Београду.
"Ради припрема за војну параду 'Снага јединства' и потом дезангажовања снага, биће обустављен саобраћај у Булевару Николе Тесле, од Булевара Михајла Пупина (кружног тока) до улице Трешњиног цвета, у периоду од 9. септембра до 12 часова 25. септембра", навели су и додали:
"Раније је саобраћај обустављен и у Улици Ушће на Новом Београду и простору око ове улице. О даљим измјенама у саобраћају јавност ће бити благовремено обавијештена".
