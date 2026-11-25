Аутор:АТВ редакција
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Након усвајања одлуке о парламентарним делегацијама у међународним институцијама, завршена је конститутивна седница 15. сазива Народне скупштине. Сједницу су обиљежиле повреде пословника и опомене. Сви посланици групе "Србија побеђује" напустили су данашње засједање како би пружили подршку ухапшеном власнику Информера Драгану Ј. Вучићевићу.
Са 136 гласова "за" усвојене су одлуке о сталним делегацијама у међунардним парламентарним институцијама.
Усвојени су и приједлози о саставу делегације Народне скупштине у парламентарном одбору за стабилизацију и придруживање у цјелини, као и одлуке о саставу делегације Народне скупштине у парламентарном форуму Републике Србије и Републике Српске у цјелини.
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Посланици опозиције напустили су скупштинску салу након вијести о хапшењу Вучићевића, док је шеф посланичке групе "Србија побеђује" Александар Вучић остао у сали до краја.
Шеф посланичке групе "Србија побеђује" Александар Вучић, који се пријавио због повреде пословника, рекао је да је ухапшен власник Информера Драган Ј. Вучићевић.
"Ухапшен је само због свог новинарског рада", рекао је Вучић током скупштинског заседања.
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Посланици Студентске листе аплаудирали су када је Вучић саопштио да је Вучићевић ухапшен.
"Мени ово довољно говори са каквим кретенима ми имамо посла", рекао је Вучић.
Вучић је упитао предсједника Скупштине да ли је он донио одлуку да опет на галерију доведе "навијачку групу" и затражио да буду удаљени.
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Вучић је упитао да ли ће "навијачка група звана пленум" да контролише посланике свакога дана, оценивши да нико не разумије зашто.
Према његовим ријечима, међу њима се налази и "батинаш" који напада жене.
"Тај је тукао жене, то нису студенти него батинаши", рекао је Вучић, показавши на некога на балкону.
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