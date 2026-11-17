Аутор:АТВ редакција
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Конститутивна сједница 15. сазива Народне скупштине Републике Србије завршена је за данас, а наставак сједнице ће бити сутра од 10 часова.
Скупштина Србије завршена је без избора првог човјека највишег законодавног тијела
Студентска листа (СЛ) предложила је на данашњој конститутивној сједници Скупштине Србије Александра Чупића за предсједника Народне скупштине.
Листа "Александар Вучић - Уједињена Србија" предложила је за предсједника парламента Стојана Раденовића.
Подсјећамо, изабрани посланици у Народној скупштини Републике Србије положили су заклетву, чиме је конституисано ово законодавно тијело.
Народну скупштину Србије чини 250 посланика. Већину чине посланици "Студентске листе" који имају 140 посланика, док ће листа "Уједињена Србија" дјеловати опозиционо са 103 посланика.
Остали број посланика припао је мањинским странкама.
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