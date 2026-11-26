Аутор:АТВ редакција
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У тешкој саобраћајној несрећи која се догодила јутрос, нешто прије 6 часова, на путу између Баваништа и Ковина, једна особа је изгубила живот, док је друга задобила тешке тјелесне повреде, потврђено је за Танјуг.
Како је речено у Полицијској управи у Панчеву, у судару су учествовала два аутомобила. На лицу мјеста је преминула старија жена, која је била путница у једном од возила, док је возач са тешким тјелесним повредама хитно превезен у болницу.
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Вода се излила на магистрални пут, саобраћај отежан (ВИДЕО)
Од силине самог удара једно возило се запалило. На тој дионици пута била је на снази краткотрајна обустава саобраћаја ради интервенције надлежних служби и обављања увиђаја.
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