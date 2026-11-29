Аутор:АТВ редакција
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Некадашња министарка Зорана Михајловић изјавила је данас да размишља о кандидатури на предстојећим предсједничким изборима, истичући да је вријеме да жена буде предсједница Србије.
"Размишљам о томе да се кандидујем за предсједницу Србије, јер сматрам власт Студентске листе неодговорном и недораслом, сматрам је погубном за Србију. Мислим да јесте вријеме за жену предсједницу", рекла је Зорана Михајловић за ФоНет.
Зорана Михајловић је потврдила да је о томе разговарала и са некадашњим предсједником Србије Александром Вучићем.
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"Разговарали смо, тачније, питала сам га о евентуалној подршци уколико донесем одлуку да се кандидујем", рекла је Михајловић.
Она је навела да још разматра могућност кандидатуре на предсједничким изборима, као и да сматра да су изборни услови лоши, додавши да ће о својој одлуци обавијестити јавност чим је донесе.
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Поводом недавних информација о томе да се поново појавила у Српској наредној странци (СНС), Михајловић је напоменула да се није поново учланила у СНС.
"Нисам члан СНС од децембра 2022, али имам право да се појавим у странци", казала је Зорана Михајловић.
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