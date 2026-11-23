Аутор:АТВ редакција
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Некадашња потпредсједница Главног одбора Српске напредне странке Зорана Михајловић поново се прикључила СНС-у, скоро пет година након што је напустила странку 2022. године.
Михајловић је у просторијама СНС-а у Новом Београду дочекао Александар Вучић, који је том приликом навео да цијени људе који у тешким тренуцима и под притисцима показују храброст.
"Поново заједно у нашој странци. Послије готово пет година, Зорана је дошла у странку коју је напустила. Храбро се супротставља блокадерском терору и то је нешто што изузетно поштујем", поручио је Вучић у видео објави на Инстаграму.
Нагласио је да је данас срећан, јер поштује људе који се, како каже, у тешким тренуцима, када није лако и када си под великим притиском власти, понашају храбро.
Говорећи о периоду који је протекао од њеног одласка из странке, Вучић је нагласио да поштује њен повратак у околностима када странка није на власти.
"Хвала Зорани што је дошла у наше просторије овдје у Новом Београду и видјећемо у будућности да ли је она показала већу храброст и борбеност од многих који су у тих пет година били и овамо и онамо, и користили док су могли, а када је требало да се супротставе политичким противницима, углавном нису хтјели", истакао је Вучић.
Михајловић је захвалила на добродошлици и оцијенила да је тренутак тежак за цијелу државу и народ, истичући да жели да буде уз странку и помогне колико год може.
"Хвала, предсједниче, што сте ме прихватили као да сам ту и ових пет година. Драго ми је да сам данас овдје послије дужег времена и то у овом тренутку који мислим да је тежак за све, за цијелу државу, за народ. Вољела бих и хоћу да будем уз вас и Српску напредну странку, да помогнем колико год могу и надам се да ће људи прихватити да, ево, и ја будем ту и да помажем", нагласила је Михајловић.
Зорана Михајловић била је потпредсједница Владе Србије и министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у вријеме владе Александра Вучића у периоду 2014-2016, министарка енергетике, развоја и заштите животне средине у вријеме Владе Ивице Дачића у периоду 2012-2014, министарка рударства и енергетике у другој влади Ане Брнабић, као и бивша потпредсједница Српске напредне странке, подсјећа "Курир".
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