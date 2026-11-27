Аутор:АТВ редакција
Коментари:5
Академик Радомир Саичић је кандидат за предсједника Републике Србије, саопштила је данас Студентска листа.
Конференција за медије "Студенти поново побеђују" одржава се у београдском Сава центру.
Србија
Ко је Радомир Саичић?
Сазвана је поводом расписивања предсједничких избора који ће бити одржани 27. децембра 2026. године.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму