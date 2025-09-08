Звони. Непознат број. А онда изговарају твоје име: Ово је прича Весне Јањић о позиву који мијења живот

Извор:
РТС
08.09.2025
14:24
Коментари:0
У овој години 15 породица је рекло "да" у најтежем тренутку, и захваљујући њиховој хуманој одлуци спасено је и продужено више од 70 живота. Посљедње важно "да" љекари су добили у Клиничком центру Војводине, гдје су успјешно урађене трансплантације бубрега. Екипа РТС-а била је у Ургентном центру и Клиници за кардиохирургију Универзитетског клиничког центра Србије, где су урађене трансплантације јетре и срца.
Послије трансплантације јетре, Весна Јањић опоравља се у Ургентном центру. Да се што прије врати кући, чекају је њени синови и супруг, али и колеге из Смедеревске жељезаре који су јој били велика подршка и током чекања на најважнији позив.
Имала је 42 године када је сазнала да јој двије аутоимуне болести угрожавају јетру. На трансплантацију је чекала четири године.
Друштво
Један донор спасио шест живота
"Била сам на послу и то је невјероватан осјећај, звони непознат број, јављаш се, кажу - Ви сте Весна Јањић, дођите одмах на Клинички. То је помијешано све у теби, и нада и страх и срећа, не смеш ни да се надаш пуно, тако да је то било невјероватно, изашла сам са посла, и супруг и ја смо кренули", испричала је Весна.
Поред Весне, најважнији позив добиле су још двије особе. Медицински параметри одлучили су да баш она буде прималац.
"Људи нису ни свјесни колико ми немамо живот прије тога, и колико је то тежак живот, и када добијемо овакву шансу, то је велика ствар, то је нови рођендан, ти си поново рођен", рекла је Весна.
Кошарка
Душко Вујошевић иде у Минск на трансплантацију бубрега
Др Наташа Петровић, шеф Анестезије у Тиму за трансплантацију јетре УЦ УКЦС каже да је ово била девета трансплантација ове године, 74. трансплантација јетре укупно, што је резултат сарадње КЦС и КЦВ.
"Заиста желим да се захвалим свима који верују и подржавају програм трансплантације, а изнад свега породицама донора, ми се трудимо да њихов губитак претворимо у нови живот, и да им се захвалимо не ријечима, него својим радом и преданошћу", истакла је др Петровић.
Ново срце добио је 56-годишњи Богдан Лалић, из околине Барајева. Код куће га чекају син и кћерка. Каже да је чекао 16 мјесеци.
"То је једина процедура која зависи од цјелокупног становништва једне земље, једног друштва. Имате огроман тим људи који морају бити спремни 24 сата, 365 дана у години. Имате и неке друге медицинске аспекте, гдје мора да постоји подударност, не само крвер групе крвне групе, и других параметара онога ко је имао невољу да изгуби живот и онога коме ће срце бити пресађено", наводи проф. др Светозар Путник, директор Клинике за кардиохирургију УКЦС.
Жељка чека ново срце, уз њу је Јаков
У овом тренутку, на трансплантацију срца чека око 50 грађана, а на трансплантацију јетре око 30.
Међу њима је и Жељка Бојић. Нада и жеља да најважнији позив чује што прије, сада су још већи, јер јој за даљу борбу додатну снагу даје и Јаков.
На свијет је дошао четвртог септембра. Жељка се породила у Клиници у Вишеградској, а да све прође како треба, о њој и о беби бринули су гинеколози и гастро-хепатолози Универзитетског клиничког центра Србије.
(РТС)
Здравље
3 мј0
Наука и технологија
4 мј0
Друштво
6 мј0
Здравље
7 мј0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму