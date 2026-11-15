Афера тресе Британију: Блерова свастика под лупом

Аутор:АТВ редакција
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Полусестра супруге бившег британског премијера Тонија Блера присуствовала је 2018. године догађају у Ирану који су Сједињене Америчке Државе идентификовале као параван за регрутовање шпијуна, објавио је данас британски „Телеграф“.
Лорен Бут, полусестра Тонијеве супруге Шери Блер, била је гостујући говорник на конференцији „Нови хоризонт“ у светом иранском граду Машхаду 2018. године, коју су сљедеће године санкционисале САД, уз образложење да та конференција представља иранско крило за тајне прекоморске операције Корпуса исламске револуционарне гарде – Кудс (ИРГЦ-КФ), „платформу за регрутовање и прикупљање“ обавјештајних података од учесника.
Бут, која је прешла на ислам и пропалестинска је активисткиња, једна је од неколико британских активиста који су присуствовали конференцијама „Нови хоризонт“, према истрази „Телеграфа“. Међу осталима су викар из Сафока Стивен Сајзер, који је избачен из Цркве Енглеске због својих антисемитских ставова, и рабин Ахрон Коен, члан радикалног антиционистичког покрета Нетуреј Карта у Манчестеру.
Током година, Лорен Бут, Сајзер и Коен сви су били гости у „Абрар хаусу“, згради у власништву добротворне организације у срцу Мерилебона, гдје су држали говоре и предавања у којима су нападали западне земље.
Бивши амерички обавјештајни агент Џонатан Хакет, који је и стручњак за иранске тајне операције, казао је да је ирански режим уложио велика средства у коришћење западњака за промоцију својих наратива.
Хакет је казао да Иран ове појединце сматра „корисним идиотима који говоре против Запада“, као и да је Ирану најважније да „ти људи нису Иранци“.
„Режим покушава да пронађе људе који личе на (западну) публику. Ови људи могу бити потпуно несвјесни, а ипак могу бити подједнако корисни режиму“, казао је он.
Роџер Мекмилан, који је годинама провео супротстављајући се пријетњама које спонзорише иранска држава као директор безбједности у медијској организацији „Иран интернешенел“, рекао је да су појединци које је испитао британски „Телеграф“ били „поклоњени коњ“ за Иран, јер су „папагајски понављали оно што режим жели да каже“.
„Телеграф“ наводи да, међутим, нема назнака да су Бут, Сајзер, Ренуф или рабин Коен регрутовани као ирански шпијуни или да су сарађивали са иранском обавјештајном службом, преноси Танјуг.
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