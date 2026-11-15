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Аларм у Америци: Иран циља Трампа?

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АТВ редакција
15.11.2026 20:50

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Свитање на Капитол хилу у Вашингтону, у понедјељак, 2. новембра 2026. године, дан уочи избора на половини предсједничког мандата, који ће одредити политичку контролу над Конгресом.
Фото: Таnjug/AP Photo/J. Scott Applewhite

Америчке власти процјењују да је пријетња од могућег иранског напада изузетно озбиљна, због чега је неколико чланова кабинета предсједника Доналда Трампа премјештено на посебно заштићене локације, објавили су израелски и њемачки медији.

Међу званичницима који су склоњени на сигурно налазе се државни секретар Марко Рубио, министар одбране Пит Хегсет и министар финансија Скот Бесент.

Истовремено, према писању израелског листа „Израел Хајом“, Трамп је значајно смањио број јавних наступа, преноси њемачки „Билд“.

Могућност постизања споразума између Сједињених Америчких Држава и Ирана, чак и привременог, све је мања. Један од разлога за то су, како наводи „Израел Хајом“, обавјештајни подаци које је израелски Мосад доставио америчкој Централној обавјештајној агенцији (ЦИА).

Према тим информацијама, Иран наводно планира нападе на Трампа и високе америчке званичнике.

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Високи израелски и амерички представници изјавили су за овај лист да су управо те пријетње један од кључних разлога за недавну промјену Трамповог става у преговорима са Техераном.

Опасност од дронова са експлозивом

Америчке власти су и раније имале сазнања о иранским пријетњама усмјереним против високих званичника, али информације које је доставио Израел сада указују на конкретну и непосредну опасност.

Међу могућим сценаријима су и напади дроновима са експлозивом, од којих уобичајене мјере обезбјеђења, према тим процјенама, не пружају довољну заштиту.

Због пријетњи су званичници, укључујући предсједника Трампа, значајно смањили активности на отвореном. Током његових јавних појављивања појачане су мјере безбједности, а активирани су и посебни системи за одбрану од дронова.

Бесент, Рубио и Хегсет на сигурном

Неколико чланова америчког кабинета привремено је премјештено из својих домова у објекте под војном заштитом.

Министар финансија Скот Бесент потврдио је постојање иранске пријетње у разговору за америчку телевизију ЦНБЦ. Он је из свог дома у вашингтонској четврти Џорџтаун пребачен у безбједну војну базу.

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Бесент је задужен за спровођење санкција против Ирана и сматра се једним од главних архитеката америчке економске кампање против Техерана.

У војну базу премјештени су и државни секретар Марко Рубио, који се оштро противи било каквом споразуму са Ираном, као и министар одбране Пит Хегсет.

Новинари из Вашингтона у суботу су извијестили о прелијетању хеликоптера Прве хеликоптерске ескадриле америчког ратног ваздухопловства изнад града.

Хеликоптери типа УХ-1Н, између осталог, користе се за хитне евакуације високих државних званичника.

(Б92)

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Тагови :

Америка

Сједињене Америчке Државе

Вашингтон

Напад

Доналд Трамп

Иран

Техеран

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