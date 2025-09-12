Logo
Алармантно стање: Расте број погинулих на протестима

СРНА

12.09.2025

09:55

Фото: Tanjug/AP Photo/Niranjan Shrestha

Број погинулих током нереда на протестима у Непалу порастао је на 51, саопштио је портпарол полиције Бинод Гимире.

Према ријечима портпарола, погинуо је 21 демонстрант, деветоро затвореника, троје полицајаца и 18 "других", јавља Ројтерс.

Непалска војска размјестила је патроле на улицама Катмандуа, усљед највећих немира у Непалу у посљедњих неколико деценија.

Протести поводом забране рада друштвених мрежа прерасли су у демонстрације против корупције и непотизма, које су ескалирали насиљем и паљењем објеката институција. Куће политичара су вандализоване, а владине зграде и парламент запаљени.

полиција-Република Српска-грб полиције

Хроника

Голфом ударио пјешака у Требињу

Групе младих које предводе протесте оградиле су се од уништавања, тврдећи да су демонстрације "отели опортунисти".

Аеродром у Катмандуу данас је поново отворен, а у главном граду Непала је релативно мирно јер се већина становника придржава полицијског часа. Дим се и даље диже из спаљених зграда.

Премијер Кадга Прасад Оли је усљед нереда поднио оставку.

