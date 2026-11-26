Аутор:АТВ редакција
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Више од 300 летова путничких авиона отказано је у САД због приближавања велике олује, јавио је Ен-Би-Си.
Из истог разлога је и јуче отказано више од 150 летова, а 6.000 је одгођено, наводи се у извјештају.
Метеоролози су за источни и југоисточни дио САД најавили јаке падавине.
Гувернер државе Њујорк Кети Хочул изјавила је да се очекују удари вјетра брзине до 97 километара на час, уз могућност обилних падавина и поплава.
Због приближавања снажне олује за суботу је помјерена традиционална парада поводом Дана захвалности компаније "Мејси", са џиновским балонима на надувавање.
Сусједна држава Њу Џерси прогласила је ванредно стање у очекивању невремена, преноси Срна.
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