Аутор:АТВ редакција
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Двојица албанских миграната су током провале у резиденцију принца Вилијама и његове супруге Кејт украла шест пари дугмади за манжетне и сат, саопштио је британски суд.
Мирген Доку /34/ и Арилен Ндочи /32/ појавили су се на оптуженичкој клупи Прекршајног суда у Норичу уз помоћ преводиоца за албански језик.
Полиција је саопштила да се у понедјељак увече, 23. новембра, догодио инцидент у Анмер Холу, сеоској резиденцији са 10 спаваћих соба коју је краљица Елизабета Друга поклонила Вилијаму и Кејт поводом њиховог вјенчања.
Доку, који живи у Лондону, и Ндочи, без сталне адресе, оптужени су за улазак у кућу са намјером да изврше крађу и за неовлаштени улазак на заштићено мјесто, наводи полиција.
Пред судом је речено да вриједност украдених предмета није позната, пренијела је агенција ДПА.
Окружни судија Метју Боун задржао је Докуа и Ндочија у притвору и рекао им да ће у понедјељак, 30. новембра, бити изведени пред Прекршајни суд у Норичу.
Они су ухваћени у вечерњим часовима прије два дана, након што је полиција у потрази на сеоском имању користила псе, дронове и хеликоптер, преноси Срна.
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