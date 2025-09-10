Logo
Али није пуцач: Ово је ухапшени за напад на Чарлија Кирка

10.09.2025

22:44

Фото: Screenshot / X
Фото: Screenshot / X

На друштвеним мрежама је објављен снимак хапшења човјека због напада на Чарлија Кирка, савезника америчког предсједника Додналда Трампа.

Ипак, касније су се појавиле информације да он није нападач.

Америка Бијела кућа

Економија

Да ли Америка пада: Стигло драматично упозорење

За сада нема информација о томе какво је Кирково стање.

Он је упуцан у врат и љекари му се боре за живот.

Конзервативни активиста и суоснивач организације "Турнинг Поинтс УСА" Чарли Кирк упуцан је данас, 10. септембра, на догађају на отвореном Универзитета у америчкој држави Јута, пренијели су амерички медији.

Чарли Кирк

Свијет

Ко је Чарли Кирк, Трампов сарадник упуцан пред масом?

Како се наводи, Кирк је говорио студентима Универзитета Јута Вели из шатора на отвореном када је упуцан.

Универзитет је саопштио да је осумњичени у притвору након што је један метак испаљен на кампусу.

Федерални истражни биро (ФБИ) послао је тимове на лице мјеста.

