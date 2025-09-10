Али није пуцач: Ово је ухапшени за напад на Чарлија Кирка

10.09.2025
На друштвеним мрежама је објављен снимак хапшења човјека због напада на Чарлија Кирка, савезника америчког предсједника Додналда Трампа.
Ипак, касније су се појавиле информације да он није нападач.
За сада нема информација о томе какво је Кирково стање.
Он је упуцан у врат и љекари му се боре за живот.
Конзервативни активиста и суоснивач организације "Турнинг Поинтс УСА" Чарли Кирк упуцан је данас, 10. септембра, на догађају на отвореном Универзитета у америчкој држави Јута, пренијели су амерички медији.
Како се наводи, Кирк је говорио студентима Универзитета Јута Вели из шатора на отвореном када је упуцан.
Универзитет је саопштио да је осумњичени у притвору након што је један метак испаљен на кампусу.
Федерални истражни биро (ФБИ) послао је тимове на лице мјеста.
🚨 BREAKING: This is reportedly the man who shot Charlie Kirk on a Utah campus. Police have arrested him.— Eric Daugherty (@EricLDaugh) September 10, 2025
Pray for Charlie Kirk, with everything you have 🙏pic.twitter.com/NlnFuF0o4J
