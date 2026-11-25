Аутор:АТВ редакција
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Америчка војска извела је контролисану детонацију готово пет тона нестабилних хемикалија које се користе за производњу бомби у једној фабрици у савезној држави Ајови, а становништву је препоручено да остане у затвореном простору због опасности од ширења токсичне оловне прашине.
Министарство одбране САД обавијестило је Агенцију за заштиту животне средине (ЕПА) да су мјере предузете ради спречавања ширења контаминације премашиле очекивања, изјавио је директор агенције Ли Зелдин, свега неколико минута након експлозије.
„Добио сам прве информације које су веома позитивне. Сматрају да су мјере за спречавање ширења контаминације премашиле очекивања и веома су задовољни“, рекао је Зелдин за новинарку Си-Ен-Ена Памелу Браун.
Он је додао да је Министарство одбране операцију оцијенило као „велики успјех“.
„Управо сам добио и додатну поруку у којој се наводи да на сензорској мрежи ЕПА за сада није забиљежена ниједна вриједност изнад 0,0“, рекао је Зелдин.
Према његовим ријечима, на терену у Ајови налази се до 300 запослених у агенцији и ангажованих стручњака, који су заједно са неопходном опремом распоређени прије детонације.
Након експлозије биће ангажовани на узимању узорака земљишта и воде како би се утврдило евентуално присуство оловне контаминације.
Упркос охрабрујућим првим резултатима мјерења, надлежни су позвали становништво на опрез.
„Наставићемо да позивамо становнике да сачекају додатне информације и придржавају се упутстава надлежних служби за јавну безбједност. Требало би да остану у затвореном простору, са потпуно затвореним прозорима и вратима, док се прашина не слегне“, поручио је Зелдин.
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