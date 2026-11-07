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Америка жели да види Путина на самиту Г20

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АТВ редакција
07.11.2026 18:09

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Предсједник Русије Владимир Путин говори поводом обиљежавања 150. годишњице Руског позоришног савеза у Болсхој театру у Москви у четвртак, 22. октобра 2026.
Фото: Alexei Nikolsky/Sputnik, Kremlin Pool Photo/Tanjug

САД желе да виде руског предсједника Владимира Путина на самиту Г20 у Мајамију у децембру, рекао је замјеник руског министра спољних послова Александар Панкин.

Панкин је навео да руска страна намјерава да активно учествује на састанку и да ће састав делегације бити одређен дан раније.

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"Вашингтон је више пута истицао да би желио да види Путина у Мајамију", изјавио је Панкин агенцији ТАСС.

Додао је да ће Русија, без обзира на све, бити представљена "на високом нивоу".

(Срна)

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Тагови :

Владимир Путин

Русија

Америка

Самит Г20

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