Америка жели да види Путина на самиту Г20

Аутор:АТВ редакција
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САД желе да виде руског предсједника Владимира Путина на самиту Г20 у Мајамију у децембру, рекао је замјеник руског министра спољних послова Александар Панкин.
Панкин је навео да руска страна намјерава да активно учествује на састанку и да ће састав делегације бити одређен дан раније.
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"Вашингтон је више пута истицао да би желио да види Путина у Мајамију", изјавио је Панкин агенцији ТАСС.
Додао је да ће Русија, без обзира на све, бити представљена "на високом нивоу".
(Срна)
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