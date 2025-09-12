Анестезиолог оставио пацијента током операције због односа са медицинском сестром

Извор:
Ожењени љекар је имао сексуални однос са медицинском сестром у операционој сали док је пацијент био под анестезијом. Др Сухаил Анџум (44) и медицинска сестра су затечени у „компромитујућем положају“ од стране колеге у болници у Тејмсајду у Великој Британији, саопштио је медицински дисциплински суд.
Суду је речено да је др Анџум, специјалиста анестезиолог, замолио медицинску сестру да надгледа пацијента на пола процедуре како би могао да направи „кратку паузу“. Умјесто тога, др Анџум је отишао у другу операциону салу у болници у Ештон-андер-Лајну, близу Манчестера, гдје је имао секс са женом познатом као „медицинска сестра Ц“, извјештава „Телеграф“ .
Ендру Молој, представник Генералног медицинског савјета (GMC), медицинског тијела Уједињеног Краљевства, рекао је да је „медицинска сестра НТ“ ушла у собу и „затекла др Анџум и медицинску сестру Ц у компромитујућем положају“. Молој је додала: „Медицинска сестра НТ је била шокирана и брзо је отишла. Др Анџум је био одсутан осам минута, али пацијенту није нанијета никаква штета и поступак је настављен без инцидената.“
🇬🇧 A married doctor, Dr Suhail Anjum, had sex with a nurse in an operating theatre while a patient was under anaesthetic.— VoxPopuli (@vpopulimedia) September 12, 2025
He had asked a colleague to watch the patient so he can take a “comfort break”.
He blamed it on a “stressful time” due to his daughter’s recent birth. pic.twitter.com/B9ojVrspOx
Прије него што је GMC отворио случај, др Анџум је рекао да не оспорава чињенице и признао је да је имао секс са медицинском сестром Ц и да је знао да је она „вјероватно била у близини“ када је напустио своју пацијенткињу. Такође је признао да су његови поступци могли довести пацијенткињу у опасност.
Др Анџум је рекао дисциплинском суду да је напустио болницу Тејмсајд у фебруару 2024. године и да се од тада вратио у родни Пакистан. Али је рекао да жели да настави каријеру у Великој Британији и заклео се да се „једнократна грешка у процјени“ неће поновити.
Свијет
Нови терористички напад у Израелу
Дајући исказ, др Анџум је рекла: „Било је прилично непријатно, благо речено. Кривим само себе. Изневјерила сам све, не само свог пацијента и себе, већ и повјерење и како би то изгледало. Изневјерила сам своје колеге који су ме много поштовали.“
Рекао је да је „неправедно“ тражити од анестезиолога да га замијени и да је такође довео медицинску сестру НТ у „неугодну ситуацију“. Др Анџум је рекао да се инцидент догодио током „стресног периода“ за његову породицу након рођења његовог најмлађег дјетета у јануару 2023. године.
„Наша кћерка је рођена прерано, са малом порођајном тежином. Моја жена је имала веома трауматичан порођај, било је то прилично стресно искуство. Нисмо могли да функционишемо као пар у том тренутку. То је оставило трага на мом личном животу, мом менталном здрављу и благостању, као и на мом послу у болници“, објаснио је Анџум.
