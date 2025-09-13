Logo

Апокалиптични призори у Пакистану: Најмање 97 страдалих у поплавама

СРНА

13.09.2025

11:45

Poplave u Pakistanu
Фото: Printscreen/Youtube/WION

Најмање 97 људи је погинуло, а више од 4,4 милиона је погођено у недавним поплавама у источној пакистанској провинцији Панџаб, саопштила је Покрајинска управа за управљање катастрофама (ПДМА).

Према подацима ПДМА, поплаве изазване високим водостајем у ријекама Рави, Сатлеџ и Ченаб оштетиле су више од 4.500 села широм провинције.

Власти су саопштиле да је до сада готово 2,5 милиона људи премјештено у безбједнија подручја у оквиру текућих операција спасавања и помоћи.

Укупно 396 кампова за помоћ успостављено је у погођеним окрузима, док је око 1,9 милиона грла стоке такође евакуисано.

Напори пружања помоћи се настављају док власти раде на обезбјеђивању смјештаја, хране и медицинске подршке расељеним заједницама и спречавању даљих губитака, преноси Танјуг.

Полиција Њемака

Свијет

Филмска потјера за Србином: Отео бившу дјевојку, јурило га 14 патрола и хеликоптер

Широм земље, усљед сезонских киша и поплаве од краја јуна живот је изгубило најмање 956 људи, према званичној статистици.

Више од 8.400 кућа је уништено или оштећено, а више од 6.500 грла стоке је страдало широм земље.

