Апокалиптични призори у Пакистану: Најмање 97 страдалих у поплавама

Најмање 97 људи је погинуло, а више од 4,4 милиона је погођено у недавним поплавама у источној пакистанској провинцији Панџаб, саопштила је Покрајинска управа за управљање катастрофама (ПДМА).
Према подацима ПДМА, поплаве изазване високим водостајем у ријекама Рави, Сатлеџ и Ченаб оштетиле су више од 4.500 села широм провинције.
Власти су саопштиле да је до сада готово 2,5 милиона људи премјештено у безбједнија подручја у оквиру текућих операција спасавања и помоћи.
Укупно 396 кампова за помоћ успостављено је у погођеним окрузима, док је око 1,9 милиона грла стоке такође евакуисано.
Напори пружања помоћи се настављају док власти раде на обезбјеђивању смјештаја, хране и медицинске подршке расељеним заједницама и спречавању даљих губитака, преноси Танјуг.
Широм земље, усљед сезонских киша и поплаве од краја јуна живот је изгубило најмање 956 људи, према званичној статистици.
Више од 8.400 кућа је уништено или оштећено, а више од 6.500 грла стоке је страдало широм земље.
