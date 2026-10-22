Арагчи: "Спремни смо да дамо још једну шансу, ако САД то искрено желе"

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Иран је спреман да дипоматији пружи још једну шансу уколико буде било "снажних доказа" о искреној жељи САД да изгради поверење и оствари праведно решење у вези са сукобима на Блиском истоку, изјавио је данас ирански министар спољних послова Абас Арагчи.
"Међутим, ако САД умјесто дипломатије изаберу рат, то ће несумњиво довести до још већег стратешког неуспјеха", навео је Арагчи у ауторском тексту за Фајненшел тајмс.
Он је поновио раније тврдње о томе да Иран нема "апсолутно никакво повјерење" у искреност наводне жеље америчке администрације за миром са Ираном, преноси Танјуг.
"Докази су пред свима: у јуну 2025. и фебруару 2026. године бомбардовали су нас док смо активно учествовали у преговорима. А у јуну ове године, убрзо након што су предсједник Масуд Пезешкијан и предсједник Трамп потписали споразум, били смо нападнути по трећи пут. Како онда поново можемо вјеровати америчком предсједнику", навео је Арагчи.
Према његовим ријечима, Бијела кућа одбија да призна све већу цену који због рата проти Ирана плаћају обични Американци.
"Чак и агенција "Мудис" (Moody’s) наводи да је агресија на Иран ове године америчке потрошаче коштала процијењених 265 милијарди долара, односно око 2.000 долара по домаћинству", истакао је Арагчи, уз оцјену да је реалност да Иран због свог географског положаја има огроман утицај на поморски саобраћај кроз Ормуски мореуз.
Он је оцијенио да је Трамп у рат ушао на основу погрешних претпоставки о снази Ирана.
"Чини се да га и даље погрешно увјеравају да наше оружане снаге нису спремне за одбрану отаџбине, упркос свим доказима који говоре супротно. Напротив, наша неустрашива војска извукла је драгоцјене поуке из аката агресије које су Израел и Америка починили од 2025. године", навео је Арагчи.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
11 ч0
Свијет
11 ч0
Најновије
Најчитаније
10
05
09
53
09
44
09
35
09
32
Тренутно на програму