Армани испраћен на посљедњи починак: Дизајнер сахрањен уз родитеље и брата

08.09.2025
20:34
Коментари:0
Сахрана легендарног Ђорђа Арманија почела је данас око поднева и завршена је послије скоро четири сата у италијанском селу Ривалта ди Гацола.
Обављена је приватна церемонија по жељи култног дизајнера, уз присуство 20 најближих људи, међу којима су биле његове братанице, сестра и сарадник и партнер Лео Дел'Орко.
Ђорђо Армани почиваће у приватној капели у Ривалти, селу стотинак километара удаљеном од Милана и близу Пијаћенце, његовом родном граду, уз своје родитеље и старијег брата. Ово мјесто било је затворено за туристе и посјетиоце током данашње церемоније.
Савјети
Шест намирница које ће убрзати топљење масног ткива
Једноставна и тиха церемонија, коју је предводио монсињор Ђузепе Бузани, одржана је поподне у цркви Сан Мартино, чиме је испоштована жеља Арманија.
Његово тијело ће бити кремирано, а посмртни остаци биће сахрањени у породичној капели, коју је сам прије неколико година дизајнирао и где почивају његова мајка Марија, отац Уго и брат Серђо.
Долазак ковчега дочекан је аплаузом становника и осталих посматрача који су чекали аутомобиле да се појаве иза “баријера”. Италијански лист Corriere пише да ће се сахрана у породичној гробници одржати у сриједу.
Дан жалости проглашен је данас у Piacenci и Милану, а продавци у историјском центру Piacence затворили су излоге својих радњи у знак поштовања Ђoрђа Арманија. Заставе су биле спуштене на пола копља на Палати Марино и свим општинским зградама у Милану, граду који је обележио живот и стваралаштво Ђорђа Арманија.
Сцена
Анђелина Џоли привукла пажњу одјевном комбинацијом у Торонту
У знак поштовања, продавнице модне куће Армани затворене су данас поподне, како би се сви запослени у миру опростили од човјека кога су са дивљењем називали “Il signor Armani”.
Његов партнер и дугогодишњи сарадник Панталео Дел'Орцко рекао је прије сахране за италијанске медије: “Опростићемо се од њега као породица, а затим наставити напријед како би он то желио. Све је спремно да га се сјећамо кроз његову моду”.
Република Српска
Будућност Српског језика под знаком питања
Лео Дел'Орко и Арманијева братаница Силвана, која је стрицу одала почаст и у Милану гдје је био изложен његов ковчег (заједно са рођаком Андреом Камероном који се наводи међу његовим наследницима), фотографисани су данас док су долазили на приватну сахрану. Поједине званице носиле су бијелу боју, што је за неке одраз непоштовања, али заправо може да има скроз другачију симболику.
Позив Градског вијећа упућен Арманијевим “суграђанима” и “миланским друштвеним, културним и производним организацијама” био је да “изрази, на начине који се сматрају најприкладнијим, тугу и загрљај цијелог града”.
Послије два дана непрекидних јавних почасти, Италија се данас посљедњи пут опростила од чувеног Ђорђа Арманија.
''Тражио је да буде сахрањен овдје'', изјавио је је за Reppublica парохијски свештеник који је обавио сахрану, отац Ђузепе Бузијани па додао:
''Често је посјећивао ово мјесто јер му је мајка овдје живјела, а његов унук Андреа је овдје прославио венчање. Знам да је имао веома интензивну емотивну везу са овим мјестом. Његова мајка је посљедњих година овде проводила много времена. Осјетио сам велико поштовање према овим мјестима и људима који су веома њежни, веома услужни. Вјерујем да желе да сахрана буде што је могуће приватнија, биће то тиха молитва, породични догађај''.
Хроника
Код Зворника ухапшене двије особе: Покушали провалити у породичну кућу
Све до своје смрти, Армани је радио на ретроспективној изложби и модној ревији у част 50 година пословања, која ће бити приказана крајем мјесеца на Недјељи моде у Милану, из његове модне компаније нису најавили било какве промјене у програму.
Ковчег са тијелом Ђорђа Арманија био је изложен током викенда у позоришту Армани у Милану. Од њега се опростило 16. 000 поштовалаца међу којима је била и Донатела Версаче.
Ђорђо Армани умро је 4. септембра у 91. години. Није саопштено са којом болести се борио, преноси Жена Блиц.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму