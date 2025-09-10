Aтентатор још на слободи: Човjек који је ухапшен није атентатор на Кирка

Извор:
Конзервативни активиста и суоснивач организације "Turning Points USA" Чарлс Кирк упуцан је на догађају на отвореном Универзитета у америчкој држави Јута, пренијели су амерички медији.
Иако је на друштвеним мрежама објављен видео-снимак наводног хапшења Кирковог нападача, то се није десило.
Наиме, према писању "Гардијана" са Универзитета кажу да ниједан осумњичени није у притвору након пуцњаве на Чарлија Кирка.
На снимку се види како полицајци стављају лисице мушкарцу у шездесетим годинама. Након тога, објављен је још један снимак истог мушкарца који говори: "Упуцајте ме!".
Портпарол Универзитета Јута Вали повукао је ранију тврдњу да је осумњичени за пуцњаву на Чарлија Кирка, конзервативног активисту, у притвору.
У саопштењу достављеном "Дезерет њузу" у Јути, портпарол универзитета Скот Тротер је рекао:
"Можемо да потврдимо да је господин Кирк упуцан, али не знамо његово стање. Осумњичени није у притвору. Полиција и даље истражује. Кампус је затворен до краја дана."
Тротер је за Њујорк тајмс рекао да је полиција раније привела некога, али да је утврдила да он није био нападач.
За сада нема информација о томе какво је Кирково стање, он је упуцан у врат и љекари му се боре за живот.
Предсједник САД Доналд Трамп позвао на молитве за конзервативног активисту Чарлија Кирка.
"Сви морамо да се молимо за Чарлија Кирка, који је упуцан. Одличан момак, Бог га благословио“, написао је Трамп на "Truth Social".
