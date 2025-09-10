Logo
Large banner

Aтентатор још на слободи: Човjек који је ухапшен није атентатор на Кирка

Извор:

Блиц

10.09.2025

22:46

Коментари:

0
Aтентатор још на слободи: Човjек који је ухапшен није атентатор на Кирка
Фото: Танјуг/АП

Конзервативни активиста и суоснивач организације "Turning Points USA" Чарлс Кирк упуцан је на догађају на отвореном Универзитета у америчкој држави Јута, пренијели су амерички медији.

Иако је на друштвеним мрежама објављен видео-снимак наводног хапшења Кирковог нападача, то се није десило.

Наиме, према писању "Гардијана" са Универзитета кажу да ниједан осумњичени није у притвору након пуцњаве на Чарлија Кирка.

На снимку се види како полицајци стављају лисице мушкарцу у шездесетим годинама. Након тога, објављен је још један снимак истог мушкарца који говори: "Упуцајте ме!".

Портпарол Универзитета Јута Вали повукао је ранију тврдњу да је осумњичени за пуцњаву на Чарлија Кирка, конзервативног активисту, у притвору.

Ухапшени за напад на Чарлија Кирка

Свијет

Али није пуцач: Ово је ухапшени за напад на Чарлија Кирка

У саопштењу достављеном "Дезерет њузу" у Јути, портпарол универзитета Скот Тротер је рекао:

"Можемо да потврдимо да је господин Кирк упуцан, али не знамо његово стање. Осумњичени није у притвору. Полиција и даље истражује. Кампус је затворен до краја дана."

Тротер је за Њујорк тајмс рекао да је полиција раније привела некога, али да је утврдила да он није био нападач.

За сада нема информација о томе какво је Кирково стање, он је упуцан у врат и љекари му се боре за живот.

Предсједник САД Доналд Трамп позвао на молитве за конзервативног активисту Чарлија Кирка.

"Сви морамо да се молимо за Чарлија Кирка, који је упуцан. Одличан момак, Бог га благословио“, написао је Трамп на "Truth Social".

(Блиц)

Подијели:

Таг:

Чарли Кирк

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Али није пуцач: Ово је ухапшени за напад на Чарлија Кирка

Свијет

Али није пуцач: Ово је ухапшени за напад на Чарлија Кирка

9 ч

0
Лука Дончић исписао историју Евробаскета, оборио нестваран рекорд

Кошарка

Лука Дончић исписао историју Евробаскета, оборио нестваран рекорд

9 ч

0
Да ли Америка пада: Стигло драматично упозорење

Економија

Да ли Америка пада: Стигло драматично упозорење

9 ч

0
Ко је Чарли Кирк, Трампов сарадник упуцан пред масом?

Свијет

Ко је Чарли Кирк, Трампов сарадник упуцан пред масом?

9 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

11

Данас нестабилно са кишом и пљусковима

08

09

Институт највероватније у БиХ: Отац Илона Маска размишља о проучавању дуговјечности

08

01

У Србији је чак 4,5 одсто испитаних адолесцената покушало суицид

07

59

АМС упозорава: Коловози клизави, опасност од одрона

07

56

У ова три знака рађају се најинтелигентнији људи

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner