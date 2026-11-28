Аутор:АТВ редакција
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Аустријске власти страхују од преливања насиља балканских криминалних кланова на територију њихове земље.
Тамошња полиција третира „кавачки” и „шкаљарски” клан као приоритете у борби против организованог криминала.
Посебно, како су истакли, прате трговину кокаином, прање новца, шверц оружја и везе са другим криминалним групама. У званичном саопштењу упозорили су да су ови кланови који дјелују у Аустрији наоружани.
Аустријска полиција је кроз операцију „Ахил” анализирала податке из криптованих апликација, које су криминалне групе користиле за комуникацију и договоре.
Поменута акција покренута је 2021. године у сарадњи са ФБИ-јем и Европолом. Будући да је ријеч о комплексној и опсежној борби против криминала, аустријска полиција најавила је отварање новог полицијско-оперативног центра у марту 2027. године. На тај начин планирају да обједине податке о особама и криминалним мрежама, финансијским токовима, телефонским и криптованим комуникацијама, путовањима осумњичених, повезаним компанијама и међународним криминалним структурама. Како су најавили, посебна пажња биће посвећена раном откривању насилних и посебно опасних криминалних мрежа.
Шеф аустријског одјељења за организовани криминал Гералд Тацгерн изнио је недавно неколико запажања – да српске и албанске криминалне групе међусобно сарађују када им се пословни интереси поклапају, да Аустрију користе као транзитну територију, тржиште, логистичку базу и мјесто за повлачење припадника криминалних мрежа, али и да српске групе сарађују са западноафричким групама у уличној продаји наркотика.
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