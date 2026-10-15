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Аустрија: Жена из БиХ учествовала у превари са социјалним давањима

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15.10.2026 07:05

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Комби аустријске полиције.
Фото: Pexels

Полицијска станица у Мистелбаху разоткрила је вишегодишњу превару са социјалним давањима.

Троје осумњичених, међу којима и 38-годишња жена из БиХ, наводно је још од 2008. године обмањивало државне органе помоћу фалсификованих исправа и незаконито примало социјалну помоћ.

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Како се наводи у саопштењу, још у јуну 2026. године истражиоци су идентификовали троје осумњичених: 38-годишњу држављанку БиХ, 38-годишњег држављанина Хрватске, као и 39-годишњег мушкарца из округа Холабрун.

Лажна документа предавана више институција

Осумњичени се терете да су фалсификовали посебно заштићене службене исправе и да су их намјенски подносили различитим аустријским институцијама, међу којима су матични уред, окружна управа и Служба за запошљавање Аустрије (АМС).

Према наводима истраге, главна осумњичена, 38-годишња жена, и њен саучесник су још од 2008. године на основу фалсификованих докумената незаконито остваривали различита социјална давања за себе и своју дјецу.

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Према досадашњим резултатима истраге, укупна настала штета износи готово 63.300 евра. Током саслушања троје осумњичених није признало кривицу. Полиција је против њих поднијела кривичну пријаву Тужилаштву у Корнојбургу.

(Независне)

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Тагови :

Држављанин БиХ

Аустрија

превара

социјална давања

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