Авиони НАТО-а преплавили ваздушни простор Пољске

10.09.2025

07:07

Коментари:

0
Авиони НАТО-а преплавили ваздушни простор Пољске

Након информација о томе како су због руских дронова у Пољској подигнути и НАТО авиони, објављене су и информације о томе који су све авиони врло брзо стигли у ваздушни простор Пољске.

Између осталог, према подацима Flightradara, међу авионима који су одмах започели контролу ваздушног простора је и борбени авион америчке војске Ф-35.

Такође, забиљежен је улазак авиона за рано упозорење италијанског ратног ваздухопловства.

Према информацијама из Пољске, овај авион ушао је у ваздушни простор Пољске из правца Естоније, а након чега је искључио транспондер. Осим ових авиона, на Flightradaru је забиљежен и НАТО авион Airbus А330 који је полетио из Ајнховена према Пољској, а који има улогу вишенамјенског транспортног танкера.

Огласила се и пољска војска

"По наређењу Оперативног команданта Оружаних снага, одмах су покренуте одбрамбене процедуре. Пољске и савезничке снаге су радаром пратиле неколико десетина објеката, а у случају оних који би могли представљати пријетњу, Оперативни командант Оружаних снага одлучио је да их неутралише. Неки од дронова који су ушли у наш ваздушни простор су оборени", наводи се у саопћењу.

Пољска

dronovi

Русија

Украјина

NATO

Коментари (0)
