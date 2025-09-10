Авиони НАТО-а преплавили ваздушни простор Пољске

10.09.2025
07:07
Коментари:0
Након информација о томе како су због руских дронова у Пољској подигнути и НАТО авиони, објављене су и информације о томе који су све авиони врло брзо стигли у ваздушни простор Пољске.
Између осталог, према подацима Flightradara, међу авионима који су одмах започели контролу ваздушног простора је и борбени авион америчке војске Ф-35.
Такође, забиљежен је улазак авиона за рано упозорење италијанског ратног ваздухопловства.
After a major 9+ hour mission hunting Russian drones and coordinating air defenses overnight, Poland's SAAB 340 airborne early warning aircraft is heading for home. pic.twitter.com/L1McAqVWz1— OSINTtechnical (@Osinttechnical) September 10, 2025
Према информацијама из Пољске, овај авион ушао је у ваздушни простор Пољске из правца Естоније, а након чега је искључио транспондер. Осим ових авиона, на Flightradaru је забиљежен и НАТО авион Airbus А330 који је полетио из Ајнховена према Пољској, а који има улогу вишенамјенског транспортног танкера.
"По наређењу Оперативног команданта Оружаних снага, одмах су покренуте одбрамбене процедуре. Пољске и савезничке снаге су радаром пратиле неколико десетина објеката, а у случају оних који би могли представљати пријетњу, Оперативни командант Оружаних снага одлучио је да их неутралише. Неки од дронова који су ушли у наш ваздушни простор су оборени", наводи се у саопћењу.
