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Авиони се сударили на аеродрому: Крило путничког ударило у нос теретног, има повријеђених

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АТВ редакција
15.11.2026 17:40

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Авиони се сударили на аеродрому: Крило путничког ударило у нос теретног, има повријеђених
Фото: X

Два авиона сударила су се у суботу током кретања на аеродрому у Мајамију, када је крило путничког авиона ударило у нос теретног, саопштила је Савезна управа за ваздухопловство (ФАА), а преноси Скај њуз (Sky News).

Боинг 737 авио-компаније Копа ерлајнс (Copa Airlines) кретао се према излазу с писте када је дошло до судара с Боингом 767 компаније УПС (UPS).

Теретни авион се у том тренутку припремао за полијетање према Колумбији. Према информацијама ФАА, његовој посади претходно је наређено да пропусти путнички авион.

Издато упутство

"Врх крила авиона Боинг 737 компаније Копа ерлајнс ударио је у нос авиона Боинг 767 компаније УПС док су се авиони кретали по маневарским површинама Међународног аеродрома у Мајамију", саопштила је ФАА.

Према наводима, контрола ваздушног саобраћаја издала је посади УПС-овог авиона упутство да пропусти летјелицу компаније Копа ерлајнс.

Саопштено је да ФАА спроводи истрагу о инциденту који се догодио у суботу, 14. новембра, око 21 час по локалном времену.

"За додатне информације молимо вас да се обратите авио-компанијама", навели су.

Повријеђена два путника

Из компаније Копа ерлајнс саопштили су да се у авиону налазило 166 путника и шест чланова посаде. Два путника задобила су, према процјенама, лакше повреде, а помоћ им је пружило медицинско особље аеродрома.

"Понављамо да су безбједност наших путника и посаде наши приоритети. У потпуности ћемо сарађивати с надлежним институцијама током истраге", саопштила је компанија.

Из компаније УПС поручили су да су упознати с инцидентом у који је укључен један од њихових авиона.

"Наша посада је на сигурном и спремни смо да сарађујемо с надлежним институцијама како би се утврдило шта се догодило. Безбједност наших запослених и јавности наш је највећи приоритет", истакли су.

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Тагови :

авион

судар

писта

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