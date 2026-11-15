Авиони се сударили на аеродрому: Крило путничког ударило у нос теретног, има повријеђених

Аутор:АТВ редакција
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Два авиона сударила су се у суботу током кретања на аеродрому у Мајамију, када је крило путничког авиона ударило у нос теретног, саопштила је Савезна управа за ваздухопловство (ФАА), а преноси Скај њуз (Sky News).
Боинг 737 авио-компаније Копа ерлајнс (Copa Airlines) кретао се према излазу с писте када је дошло до судара с Боингом 767 компаније УПС (UPS).
Теретни авион се у том тренутку припремао за полијетање према Колумбији. Према информацијама ФАА, његовој посади претходно је наређено да пропусти путнички авион.
"Врх крила авиона Боинг 737 компаније Копа ерлајнс ударио је у нос авиона Боинг 767 компаније УПС док су се авиони кретали по маневарским површинама Међународног аеродрома у Мајамију", саопштила је ФАА.
NEW: UPS Boeing 767-300F collides with a Copa Airlines Boeing 737-800 during taxi at Miami Airport.— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) November 15, 2026
The Federal Aviation Administration said the wingtip of a Copa Airlines Boeing 737 struck the nose of a UPS Boeing 767 while both aircraft were taxiing around 9 p.m. local time.… pic.twitter.com/IRgGvRfs9A
Према наводима, контрола ваздушног саобраћаја издала је посади УПС-овог авиона упутство да пропусти летјелицу компаније Копа ерлајнс.
Саопштено је да ФАА спроводи истрагу о инциденту који се догодио у суботу, 14. новембра, око 21 час по локалном времену.
"За додатне информације молимо вас да се обратите авио-компанијама", навели су.
Из компаније Копа ерлајнс саопштили су да се у авиону налазило 166 путника и шест чланова посаде. Два путника задобила су, према процјенама, лакше повреде, а помоћ им је пружило медицинско особље аеродрома.
"Понављамо да су безбједност наших путника и посаде наши приоритети. У потпуности ћемо сарађивати с надлежним институцијама током истраге", саопштила је компанија.
Из компаније УПС поручили су да су упознати с инцидентом у који је укључен један од њихових авиона.
"Наша посада је на сигурном и спремни смо да сарађујемо с надлежним институцијама како би се утврдило шта се догодило. Безбједност наших запослених и јавности наш је највећи приоритет", истакли су.
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