Аутор:АТВ редакција
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Бахреин и Кувајт поново су на били мете напада, саопштиле су њихове војске, које су пресреле и уништиле долазеће пројектиле.
Ваздушна одбрана Бахреина погодила је неколико ракета које је испалио Иран "у кукавичким нападима", саопштила је Централна војна команда ове заливске земље.
Кувајтска војска навела је да су њени системи противваздушне одбране реаговали на нападе непријатељских дронова и да су све експлозије резултат пресретања.
Кувајтска војска није прецизирала одакле су дронови дошли, пренијела је агенција ДПА.
Претходно је војска САД потврдила да је извршила удар на ракетну позицију Иранске револуционарне гарде на острву Кешм у Ормуском мореузу, описујући то као одмазду.
Иранска револуционарна гарда саопштила је раније да је гађала америчку радарску инсталацију у Бахреину, али је америчка војска негирала да је објекат погођен, преноси Срна.
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