Аутор:АТВ редакција
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Низ институција у Велсу игнорисао је вапаје оца и пропустио да заштити двогодишњег дјечака којег су бака и дјед на крају насмрт претукли, показао је независни извјештај о заштити дјеце.
Службе у Велсу пропустиле су низ прилика да заштите двогодишњег Итана Ивс-Грифитса, који је преминуо 16. августа 2021. године након смртоносне повреде главе у дому баке и дједа у Гарден Ситију, у грофовији Флинтшир. Дјечак је био претучен, изгладњен и дехидриран, а у тренутку смрти на тијелу је имао чак 40 видљивих модрица и трагова злостављања.
Након што је извјештај разоткрио да надлежни нису реаговали на упозорења дјечаковог оца, Одбор за заштиту сјеверног Велса упутио је извињење, док је вијеће округа Флинтшир признало закључке извјештаја и изразило дубоко жаљење.
Дјед Мајкл Ивс (49) и бака Кери Ивс (47) осуђени су 2025. године на доживотни затвор због убиства, док је мајка Шанон Ивс (29) осуђена на 12 година затвора због наношења или допуштања смрти дјечака, као и због окрутности према дјетету.
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Судија је током изрицања пресуде истакао да су бака и дјед водили систематску кампању како би сломили дијете, док је у текстуалним порукама Мајкл Ивс писао да ће дјечак морати „научити на тежи начин“. Наведено је и да је у данима прије убиства двогодишњак био само сјена некада здравог и пунашног дјетета.
Породица Ивс била је одраније позната здравственим и образовним институцијама, социјалној служби и полицији због породичног насиља, овисности и бескућништва, уз чак 36 евидентираних пријава од 2016. године. Упркос томе, велик дио предмета затваран је без даљег поступања, а комуникацију међу службама отежавали су и неусклађени рачунарски системи.
Када су се у јуну 2021. године дјечакови родитељи разишли, отац Вил Грифитс преклињао је полицајце и социјалне раднике да дијете не воде баки и дједу, али та информација уопште није прослијеђена социјалној служби. Иако је мајка касније обавијестила службу да Итан живи са баком и дједом, адреса у систему није ажурирана нити је извршена било каква провјера.
Према службеним смјерницама у Велсу, социјални радници морају обићи дјецу из регистра заштите сваких десет дана, али Итан посљедње три седмице прије смрти уопште није виђен. Извјештај доноси 16 препорука за јачање система заштите дјеце, уз закључак да је глас маленог дјечака био систематски игнорисан, пише Би-би-си.
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