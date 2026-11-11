Беба пронађена у плитком гробу: Била је у кавезу за псе

Аутор:АТВ редакција
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Беба стара 11 месеци пронађена је жива у плитком гробу у шуми у Јужној Каролини, након што је, према процјени полиције, око 24 сата провела закопана у кавезу за псе умотаном у пешкир, саопштила је шерифска служба округа Лексингтон.
Беба Коа Шарп нестала је у понедјељак, након што је остављена на бригу оцу, Мајклу Комеру (25), у кући своје мајке, пише данас "Гардијан". Дјечак је пријављен као нестао, након чега је покренута опсежна потрага у којој је учествовало око 100 људи.
Полиција је пронашла свјеже прекопану земљу у шуми, око 45 метара од куће Комеровог оца. Када су почели да копају, чули су бебу како плаче и успјели да је извуку из закопаног кавеза.
Шериф Џеј Кун рекао је да је пешкир којим је кавез био обмотан вјероватно омогућио дјечаку да преживи, обезбједивши му довољно ваздуха.
Беба је пребачена у болницу, а надлежни се надају да ће се опоравити.
Комер је ухапшен у понедјељак увече због сумње на провалу, а полиција сарађује са тужилаштвом на утврђивању додатних оптужби, преноси Информер.
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