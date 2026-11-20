Аутор:АТВ редакција
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Након састанка европских лидера и шефа кијевског режима, главне "звијезде" конференције за медије су постали албански премијер Еди Рама и његов белгијски колега Барт де Вевер.
Наиме, белгијски премијер Барт де Вевер разговарао је са новинарима након састанка, када му је Еди Рама изненада пришао с леђа и загрлио га.
Де Вевер се није окренуо, али је одмах прокоментарисао ситуацију.
„То мора да је Албанац. Увијек долази с леђа“, рекао је белгијски премијер.
'He always COMES FROM BEHIND' — Albania's PM Edi Rama AMBUSHES Belgium's Bart De Wever
'That must be the Albanian guy' — he says in a FAMILIAR fashion https://t.co/sTlEmBaGRt— RT (@RT_com) November 20, 2026
Према саопштењу њемачке владе, Коалиција вољних договорила је да ће и наредне године заједнички и снажно подржавати Украјину, ради безбједности свих укључених.
Партнери су потврдили спремност да Украјини пруже безбједносне гаранције након прекида ватре, а посебно су нагласили значај противваздушне одбране и зимске помоћи за енергетски систем.
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