Бетонски лук који је прављен за дочек папе срушио се и убио радника

Аутор:АТВ редакција
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Грађевински радник је погинуо након што се бетонски лук, који је грађен за дочек папе Лава 14, срушио у сјеверном Перуу у сриједу.
Снимци приказују урушену грађевину запетљану у скеле близу улаза у насеље Резиденцијал Сантуарио у Чиклају, док се полиција и шокирани становници окупљају на лицу мјеста.
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Радник је наводно био близу врха лука када је он изненада попустио, због чега су бетонски и метални носачи пали на земљу. Екипе за хитне случајеве су пожуриле на лице мјеста, али су могле само да потврде његову смрт.
Један мјештанин је за урушавање окривио, како је тврдио, слабе спојеве у челичној арматури која држи конструкцију заједно.
"Зато што арматура није један дугачак комад. Има спојеве. Зато је пала. Зато је пала на господина", рекао је становник.
Такође је захтијевао одговоре о томе ко је одговоран за изградњу и смртоносну несрећу.
"Оно што чекамо је: гдје је његов колега, како би нека компанија могла да се јави и разјасни ситуацију. Да неко преузме одговорност", рекао је.
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Полиција истражује шта је узроковало урушавање лука.
Трагедија се догодила непосредно прије планиране посјете папе Лава Чиклају, гдје је служио као бискуп од 2015. до 2023. године. Папа би требало да одржи мису на отвореном у оближњем Пиментелу у петак, 13. новембра.
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