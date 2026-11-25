Аутор:АТВ редакција
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Би-би-си (ББЦ) је уложио „хитну” жалбу на одлуку америчког судије да дозволи наставак судског поступка који је Доналд Трамп покренуо против ове медијске куће, тражећи одштету од 10 милијарди долара (7,6 милијарди фунти).
Амерички предсједник тужи ББЦ за клевету, наводећи да је у једној епизоди емисије „Панорама” (Panorama) на манипулативан начин монтиран говор који је одржао у јануару 2021. године, непосредно прије нереда на Капитолу САД.
Раније овог мјесеца, савезни судија на Флориди одлучио је да се поступак по тужби за клевету може наставити, након што је ББЦ затражио њено одбацивање.
ББЦ је сада уложио жалбу вишем суду, истичући да „не постоји апсолутно никакав доказ” да је било ко на Флориди приступио том програму, као и да је медијска кућа предузела „озбиљне и систематске мјере како би онемогућила приступ документарцу” у САД.
Портпарол ББЦ-ја изјавио је: „Изненађени смо и разочарани одлуком суда да се овај случај води на Флориди.
Као што смо од самог почетка јасно истицали, ББЦ је овај документарац емитовао у Уједињеном Краљевству – и искључиво у Уједињеном Краљевству. Нисмо га приказали на Флориди, а то није учинио ни било који други емитер.
С обзиром на хитност овог питања, сада тражимо да виши суд преиспита донијету одлуку.”
У тужби коју је поднио предсједник Трамп, ББЦ се оптужује за „намјерно, злонамјерно и обмањујуће фалсификовање” говора који је одржао 6. јануара 2021. године.
ББЦ се извинио због интервенције у монтажи у оквиру емисије „Трамп: Друга шанса” (Trump: A Second Chance), признајући да је тиме створен „погрешан утисак да је предсједник Трамп директно позвао на насиље”.
Међутим, ова медијска кућа тврди да епизода „Панораме”, емитована 2024. године, не испуњава законске критеријуме за клевету.
Раније овог мјесеца, савезни судија Џефри Т. Кунц оцијенио је да су Трампове оптужбе за клевету против ББЦ-ја довољне да се поступак настави, мада се није изјашњавао о основаности саме тужбе.
Предсједник Трамп је тада у објави на друштвеној мрежи „Truth Social” окарактерисао одлуку судије као „велику побједу”.
ББЦ је сада уложио жалбу Апелационом суду САД за Једанаести округ, уз аргументацију да суд на Флориди није надлежан за вођење овог спора. Трампу је наложено да, у оквиру судског спора, одговори на питања под заклетвом до 22. јануара.
Судија Канц заказао је почетак суђења у овом предмету за 3. мај 2027. године у Форт Лодердејлу, на Флориди.
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