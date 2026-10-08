Бијесна што се пробудила након смртоносне инјекције: Ово су биле њене прве ријечи

Аутор:АТВ редакција
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Криста Пајк (50) пробудила се у болници „љута и збуњена“ након што је преживјела покушај погубљења прошле недјеље, рекли су њени адвокати. Сјећају се да су њене прве ријечи биле: „Гдје сам ја?“ и „Ко си ти?“, извјештава Би-Би-Си.
Пајк, осуђена на смрт због убиства Колин Слемер 1995. године, преживјела је двије смртоносне инјекције у Тенесију 30. септембра. Стручњаци и њен правни тим кажу да је опоравак без преседана и да ниједан други затвореник у Сједињеним Државама није преживио казну смртоносне инјекције.
Пајк (50) остаје на интензивној нези, руке и ноге су јој везане за болнички кревет, рекли су њени адвокати на конференцији за новинаре. Њен адвокат, Ренди Спајви, рекао је да је правни тим данима вјеровао да је мождано мртва и да је очекивао да ће сваког тренутка бити искључена са апарата за одржавање живота.
Међутим, на изненађење свих, она је почела да прича у уторак, иако се сјећа само дјелова самог покушаја погубљења. Спајви је рекла да је Пајк помогао тиму за погубљење да пронађе вену на њеној руци и да је био љубазан и пристојан док су јој давали инјекцију.
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Затим се пробудила у болници са цјевчицом у грлу, окружена странцима. Обе њене руке су сада, према ријечима њеног адвоката, „јако отечене“. „Не знамо какав ће ефекат ово имати на њено ментално здравље“, рекао је Спајви. Додао је да ју је траума оставила „љутом и збуњеном“. Такође је рекао да Пајк има крвни угрушак у руци, упалу плућа и да не може да гута.
Суд је у сриједу наложио држави Тенеси да сачува све доказе везане за неуспјешно погубљење. Након што је постало јасно да Пајк неће умрети од две дозе пентобарбитала, одведена је у болницу, гдје је данима лежала без свијести док су љекари чистили њено тијело од хемикалија.
На хитном рочишту у среду, адвокати су затражили да се сачувају сви докази који би могли послужити као основа за будућу тужбу против државе. Лук Инен, један од адвоката Кристе Пајк, описао је судији И'Ашеји Мајлс „препреке“ у комуникацији са њеним клијентом.
„До јуче, наш клијент је био без свијести и није могао да комуницира“, рекао је, додајући да Пајк сада „говори у ограниченој мјери“. Помоћник државног тужиоца Тенесија, Вил Ајерс, указао је на „неуобичајену процедуралну ситуацију“, са чиме се судија сложио. Тврдио је да хитан захтев није био неопходан јер је држава ионако обавезна да сачува доказе.
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Судија Мајлс је, међутим, наредила да се „све што се налазило у самој просторији мора сачувати“, укључујући интравенске инфузије, шприцеве, отпад попут амбалаже, упутства и етикета. Такође је затражила документацију о менталном стању Кристе Пајк прије, током и послије покушаја погубљења 30. септембра. Савјетовала је државу да „посебно води рачуна“ да не изгуби или случајно избрише било какве информације релевантне за случај.
Када га је судија питао да ли држава планира да одреди нови датум погубљења, Ајерс је рекао да не зна. Гувернер Тенесија Бил Ли наредио је обуставу свих погубљења у држави до краја године и захтијевао одговоре о томе шта је пошло по злу. Шеф државних затвора најавио је оставку након неуспелог погубљења.
Инен је затражио од судије да Пајк дозволи приступ телефону како би позвала своје адвокате и да им омогући „слободан и стални приступ њеном клијенту“. Рекао је да су били на чекању више од два сата током недавног покушаја посјете болници.
Додао је да је затворски службеници држе „везану“ за болнички кревет, упркос захтјевима медицинског особља да јој се скину лисице. Њени адвокати су такође затражили да им Одјељење за корекције Тенесија да обавјештење 48 сати прије него што премјесте Пајк из болнице у било коју другу државну установу.
Криста Пајк је имала 18 година када су она и њен тадашњи дечко, Тадарил Шип, претукли, мучили и убили 19-годишњу Колин Слемер. Упознали су се у кампу за проблематичне тинејџере. Шип, који је тада имао 17 година, избјегао је смртну казну за своју улогу у нападу јер је био малољетан. Он је и даље у затвору.
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