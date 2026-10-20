Бивши полицајац убио двије жене током "игрица" у кревету, па њихова тијела ставио у кофере

Аутор:АТВ редакција
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Након што су тијела Џени Гамез и Лоре Симонсон пронађена у коферима поред аутопута у Висконсину, Стивен Зелич постао је познат као извршилац "убистава у коферима".
Гамез је 2012. године нестала након што је авионом допутовала из Орегона у Висконсин како би се састала са Зеличем, мушкарцем којег је упознала на веб-сајту посвећеном БДСМ-у, преноси Ассоциатед Пресс. Више од годину дана касније, 2013, Симонсон је доживjела исту судбину након што је Зелич авионом допутовао у њену матичну државу Минесоту, преноси магазин Пеопле.
У јуну 2014. године њихова тијела пронађена су нагурана у кофере поред ауто-пута у близини града Женева у Висконсину. Зелич је ухапшен неколико недјеља касније, преноси WМТВ. Бивши полицајац из Висконсина рекао је истражитељима да је жене упознао на интернету и тврдио да су случајно умрле док је са њима учествовао у сексуалној игри која је укључивала дављење, према судским документима и сведочењима које је прегледао АП.
Зелич је на крају осуђен на укупно 70 година затвора након што је признао кривицу за убиство и убиство из нехата у вези с овим злочинима. Ови трагични случајеви тема су епизоде емисије "20/20" телевизије АБЦ, која је емитована 16. октобра.
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Ево шта треба знати о убиствима Џени Гамез и Лоре Симонсон које је починио Стивен Зелич.
У јуну 2014. године, два кофера са посмртним остацима двије особе пронађена су поред пута у близини града Женева у Висконсину. Кофери су пронађени када је радник на одржавању аутопута косио траву, преноси АП.
Полиција је најприје морала да идентификује жртве, јер код себе нису имале идентификациона документа, а њихова тијела била су толико распаднута да није било могуће узети ДНК узорке, наводи се у емисији "20/20". Истрагу су проширили на сусједне државе, укључујући Минесоту, где је полиција у Фармингтону истраживала нестанак Лоре Симонсон (37), мајке седморо дјеце. Њена породица пријавила је њен нестанак у новембру 2013. године, преноси НБЦ Неwс.
"Њена дјеца су била њен живот", рекла је њена пријатељица Кристин Скаутон за емисију "20/20". "Никада не би својевољно напустила своју дјецу."
Након што је полиција издала упозорење на нивоу цијеле државе поводом нестанка Симонсонове, запослени у једном мотелу у Рочестеру у Минесоти препознао ју је и контактирао полицију. На основу снимака надзорних камера, истражитељи су потврдили да је Лора Симонсон непосредно прије нестанка била у мотелу приликом пријаве доласка, заједно са тада непознатим мушкарцем, али да се није одјавила.
workers found two suitcases containing the bodies of two women beside a rural road in Wisconsin, USA. The discovery launched a murder investigation that exposed the crimes of a former police officer.
The victims were Jenny Gamez, 19, from Oregon, and Laura Simonson, 37, from Minnesota. Investigators linked both women to Steven Zelich, a former Wisconsin police officer who had met them online.
Zelich admitted killing both women during sexual encounters. He hid their bodies in suitcases and kept them in his home and vehicle before dumping them by the roadside.— Davian (@dhaevian) October 15, 2026
Међутим, било је теже идентификовати Гамезову. Прије него што је нестала 2012. године, ова 19-годишњакиња рекла је породици да се сели, а њен нестанак није био пријављен.
"Неколико нас који смо јој били заиста, заиста блиски изгубили смо контакт с њом и нисмо се чули", рекла је њена пријатељица Соња Собел за Фокс 6.
Власти округа Волворт објавиле су цртеж друге жртве и позвале јавност да помогне у њеној идентификацији. Људи блиско Гамезовој одмах су помислили да је ријеч о њој, што је касније потврђено на основу стоматолошких картона.
"Готово да уопште не сумњам да је то била она", рекла је Собел. "На црно-бијелој фотографији коју имају можете да видите њене криве доње зубе, велике предње горње зубе, њене мале очи и високе јагодице."
Током почетних фаза истраге о нестанку Симонсонове, једна пријатељица рекла је полицији да је она била дио заједнице која се бави БДСМ-ом, наводи се у емисији "20/20". Ова сексуална пракса обухвата везивање, доминацију, потчињавање и контролу, према сајту ВебМД.
Истражитељи су открили да је Симонсонова комуницирала с особом која се представљала под именом "Мрксандкуфс" ("Господин лисице", оп.аут.), односно Зеличем. На његовом профилу писало је да "тражи дугорочну (трајну) робињу, 24 сата дневно, седам дана у недкељи, ради поседовања и ропства", наводи се у епизоди емисије "20/20".
Током разговора са полицијом, од Зелича је узет узорак ДНК, али истражитељи нису пронашли доказе о кривичном докелу и нису успкели да га повежу са нестанком СИмонсонове, наводи се у емисији "20/20".
Међутим, када су токела пронађена у јуну 2014. године, ДНК узет са ужета обмотаног око једног од токела поклопио се са Зеличевим.
Two women in two different parts of the country messaged a man called Mr. Handcuffs on a BDSM website. Both women agreed to meet him in person. Both women died. But "Mr. Handcuffs" -- real name Steven Zelich -- says both deaths were very similar... accidents. #SexAndMurder https://t.co/iKtyrkoZee— HLN (@HLNTV) April 25, 2022
Зелич је раније радио као патролни полицајац у Вест Алису у Висконсину. Након 12 година службе, дао је отказ 2001. године, послоке интерне истраге којом је утврђено да је током службе уходио жене и користио свој положај како би дошао до њихових личних података, преноси АП. Зелич је потом постао лиценцирани службеник приватног обезбкеђења, преноси ЦБС Њус.
Зелич је ухапшен готово три недјеље након проналаска тијела и оптужен по двије тачке за прикривање леша, преноси Фоx 6.
Гамез је 2012. године авионом допутовала из Орегона како би се састала са Зеличем, након што су се претходно упознали на интернету. Он је истражитељима рекао да ју је покупио на аеродрому у Милвокију, након чега су се одвезли у Кеношу у Висконсину, гдје су провели неколико дана у хотелу, преноси АП.
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Зелич је тврдио да је током једне сексуалне игре, која је укључивала његово дављење Гамезове, изгубио контролу и задавио је на смрт, преноси овај медиј. Наводно је истражитељима рекао да је потом ставио њено тијело у кофер, однио га у свој стан у Вест Алису у Висконсину и сместио тијело у фрижидер.
Симонсон је 2013. године умрла на исти начин. Након што су се повезали на интернету, Зелич и Симонсонова састали су се у хотелу у Рочестеру у Минесоти. Према судским документима, Зелич је тврдио да је изгубио контролу док су учествовали у истој игри дављења и да ју је убио.
Зелич је однио њено тијело кући и на крају ставио оба тела у кофере, преноси АП. Чувао их је у пртљажнику свог аутомобила све док нису почела да се осјећају, па их је потом оставио поред пута у руралном делу Висконсина, наводи овај медиј.
Када су тијела пронађена, око врата једне жртве било је обмотано уже, а у устима јој је био чеп за уста, наводи се у кривичној пријави коју је прегледао Чикаго Трибуне. Руке друге жртве биле су везане ужетом иза леђа, објавио је овај лист.
Зелич је 2016. године признао кривицу за убиство из нехата првог степена уз употребу опасног оружја и прикривање леша у вези са смрћу Гамез у Висконсину, преноси ЦБС Неwс. Осуђен је на 35 година затвора, преноси Фокс 6.
Зелич је касније, 2017. године, признао кривицу за убиство другог степена због смрти Симонсонове, која се догодила у Минесоти, наводи се у емисији "20/20". Осуђен је на 25 година затвора, које ће служити након издржавања казне у Висконсину. Добио је и додатних 10 година затвора по двије тачке оптужнице за прикривање леша у округу Волворт у Висконсину, према истом извору.
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Међутим, Зелич је касније поднео захтијев суду за преиспитивање пресуде, тражећи да повуче признање кривице у вези са смрћу Гамез. Тврдио је да је признао кривицу након што је судија одлучио да докази из случаја у Минесоти могу бити коришћени у поступку у Висконсину, а да му је адвокат погрешно рекао да ту одлуку може да оспори у жалбеном поступку, преноси ЦБС Њус.
Није познато да ли је Зеличу дозвољено да повуче признање кривице. Он тренутно служи казну у Казнено-поправној установи Доџ у Кеноши у Висконсину, према подацима Одељења за затворе Висконсина, преноси Телеграф.
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