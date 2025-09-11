Бивши предсједник Бразила проглашен кривим за покушај државног удара

Извор:
Већина судија у петочланом панелу Врховног суда Бразила у четвртак је гласала за осуду бившег предсjедника Жаира Болсонара због покушаја пуча како би остао на власти упркос поразу на изборима 2022. године, у пресуди која ће продубити политичке поделе и вероватно изазвати реакцију америчке владе, јавља АП.
Десничарски политичар, који је владао Бразилом између 2019. и 2022. године, проглашен је кривим по пет тачака од стране троје чланова петочланог панела судија. Последња одлуку је донела Кармен Лусиа у четвртак, дан након што је судија Луиз Фукс гласао за ослобађање бившег предсједника по свим тачкама.
Још један судија треба да гласа.
Када сви пет судија гласају, панел ће одлучити о казни за Болсонара, која би могла износити деценије затвора. Седамдесетогодишњи бивши предсједник тренутно се налази у кућном притвору.
Његови адвокати најавили су да ће уложити жалбу Врховном суду у пуном саставу од 11 судија.
Болсонаро је оптужен за планирање пуча, учествовање у наоружаној криминалној организацији, покушај укидања демократског поретка Бразила силом, вршење насилних радњи против државних институција и оштећење заштићених јавних објеката током упада његових присталица у владине зграде 8. јануара 2023. године, пише Си-ен-ен.
Тужиоци тврде да је дио завјере укључивао планове да се потенцијално користе експлозиви, ратно оружје или отров за убиство љевичарског предсједника Луиза Инасија Луле да Силве, његовог потпредсједника Гералда Алкмана и судије Врховног суда Александра де Мораеса, који је надгледао суђење Болсонару.
Болсонаро и остали оптужени у процесу негирају кривицу.
Докази против Болсонара углавном су се односили на његове покушаје да остане на власти након губитка предсједничких избора 2022. године од Луле. Федерална полиција је навела да је Болсонаро имао "потпуно знање" о плану за поништавање изборних резултата, вршење притиска на војску за интервенцију, па чак и креирање паралелног "канцеларијског центра за управљање кризом" за вођење владе.
Тужиоци тврде да је завјеру за пуч покренуо још 2021. године кроз покушаје да се наруши поверење јавности у изборни систем. Након пораза Болсонара 2022, тужиоци наводе да су оптужени покушали да пониште резултате подстичући његове присталице да се мобилизују у Бразилији, где су 8. јануара 2023. упали и вандализовали три сједишта власти.
Судија Мораес, који је први гласао за кривицу у уторак, рекао је да су оптужени "почини све кривична дјела која је Тужилаштво имало за њих".
Судије Флавио Дино и Кармен Лусиа такође су гласале за осуду, што је Болсонару донијело кривицу простом већином од три судије. Још један судија Врховног суда треба да гласа прије него што одлука буде званично закључена.
Пресуда о кривици значи да Болсонаро, стар 70 година, може да се суочи са деценијама затвора. Панел Врховног суда очекује да ће расправити о казни када сви судије гласају.
Одбрана још увијек може поднети жалбе, али када се све правне опције исцрпе, пресуда постаје коначна и казне се могу извршити.
Суђење, које долази пред опште изборе 2026. године, дубоко је поделило Бразил. Током викенда хиљаде Болсонарових присталица изашло је на улице на Дан независности земље како би протестовале против судског процеса.
Болсонаро је дуго тврдио да суђење представља политички прогон.
У јулу је предсједник САД-а Доналд Трамп увео тарифу од 50% за Бразил након пријетње да ће то учинити ако земља не обустави суђење бившем предсједнику. Његова администрација такође је санкционисала судију Мораеса због, како сматра, "озбиљних кршења људских права" и најавила рестрикције виза за њега и друге званичнике суда због процеса против Болсонара.
Болсонарови присталице и неки десничари у Бразилу поздравили су Трампово интересовање за случај. Међутим, тренутна администрација у Бразилији, као и многи други у земљи, то виде као мијешање САД у унутрашња питања Бразила.
