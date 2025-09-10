Logo
Бивши предсједник познатог клуба пронађен мртав

10.09.2025

20:05

Бивши предсједник познатог клуба пронађен мртав
Бивши предсједник Палерма, Пол Бакаљини пронађен је мртав у 41. години.

Он је рођен у Америци, али вуче коријене из Италије, гдје је и пронађен 9. септембра у свом стану, а сумња се на суицид како кажу тамошње власти.

Како је истакнуто, тијело младог Бакаљинија је пронашла његова партнерка.

Иначе, Бакаљини је био поприлично ексцентрична личност, а познат је био и по својој каријери на италијанској телевизији, након чега је покушао да преузме клуб Палермо од Мауриција Сампаријнија, да би у томе и успио.

Бакаљини је рођен у Чикагу, а одрастао је у Питсбургу.

Након што је дипломирао, он се преселио у Италију гдје је покушао да направи каријеру у кошарци, али није успио иако је играо у Серији Ц. Потом је радио за Радио Падова током три године, а онда је почео и за МТВ и Италију 1. Био је изузетно познат по начину на који је говорио.

Тада је и наишла идеја о преузимању Палерма, те је рекао да му је циљ да овај клуб постане један од најбољих у Серији А и да дође до УЕФА Лиге шампиона.

Чак и поред овога, он је испао са њима у Серију Б, да би потом клуб опет отишао у руке Замперинија.

Palermo

tijelo

Самоубиство

