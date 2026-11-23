Аутор:АТВ редакција
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На суђењу у Лондону изнијете су оптужбе да је бивши британски принц Ендру Маунтбатен-Виндзор 2019. године примио 750.000 фунти од богате Туркиње Небахат Исбилен, наводно као поклон за помоћ у вези са њеним пасошем.
Њен бивши финансијски савјетник Селман Турк тврди, међутим, да је она знала праву сврху уплате. Ендру није оптужен за било какво кривично дјело, а новац је касније враћен.
Бивши принц Ендру нашао се поново у центру финансијског скандала након што је на Високом суду у Лондону изнијета тврдња да му је 2019. године исплаћено чак 750.000 фунти како би помогао једној богатој Туркињи да ријеши питање пасоша.
Случај је покренула 81-годишња Небахат Исбилен, припадница породице Евјап, која је власник велике турске компаније за производњу сапуна и козметике. Она тужи свог некадашњег финансијског савјетника, бизнисмена Селмана Турка, оптужујући га да је злоупотребио њено повјерење и присвојио десетине милиона фунти њеног богатства.
Према наводима њеног правног тима, Турк је Исбиленовој рекао да је новац потребан као поклон Ендруу због помоћи око прибављања пасоша. Међутим, њени адвокати тврде да је то било лажно објашњење и да је новац преусмјераван преко компанија које је Турк посједовао или контролисао.
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Исбиленова је већину своје имовине повјерила Турку након што су се упознали у јануару 2017. године. Он ју је, према тврдњама њеног адвоката, увјерио да је њена имовина угрожена и да може да је пребаци на сигурно.
Умјесто тога, наводно је искористио њено повјерење и пребацивао средства у сопствене компаније, остављајући је без великог дијела богатства.
Њен супруг, бивши посланик турског парламента, налази се у затвору у Турској од 2015. године, због оптужби за тероризам које његова супруга сматра политички мотивисаним. Исбиленова је 2017. напустила Турску и отишла у Грчку, а годину дана касније преселила се у Лондон.
На суђењу је изнето и да је Турк организовао друге уплате повезане са британском краљевском породицом. Међу њима је наводно било 15.000 фунти за прославу 60. рођендана Саре Фергусон 2019. године, као и поклон за вјенчање принцезе Беатрис, ћерке Ендруа и Саре Фергусон, која се удала за Едуарда Мапелија Моција у јулу 2021.
Према документима представљеним суду, Турк је пребацио око два милиона фунти компанији "Алфабет капитал", преко које је дио новца наводно стигао до Ендруа. Такође је, према тврдњама Исбиленове, по његовом налогу пребачено око 275.000 долара, односно приближно 210.000 фунти, од чега је највећи део завршио код Саре Фергусон.
Исбиленова је, како је наведено на суду, одобрила уплату од 750.000 фунти, али тврди да је Турк слагао о намјени. Бивша војвоткиња и Ендру раније су постигли нагодбу са њом, о чему је Високи суд обавјештен 2023. године.
Селман Турк, бивши банкар "Голдман Сакса", негира да је поступао непоштено и одбацује оптужбе за превару. Његова одбрана тврди да је Исбиленова знала због чега се новац уплаћује и да је жељела да Ендру посредује како би помогао њеном супругу, који је у затвору у Турској.
Туркови адвокати наводе да је Исбиленова разумијела да је уплата била намјењена придобијању Ендруове помоћи, било у вези са пасошем и боравком у Великој Британији, било у вези са случајем њеног супруга.
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Његов адвокат Џошуа Хиченс изнео је и детаље приватне вечере одржане у децембру 2019. године у Турковом стану у Лондону. Исбиленова је, према његовим ријечима, провела пет или шест сати у друштву Ендруа, Саре Фергусон, Турка и чланова његове породице.
Наводно је седела поред Саре и разговарала са Ендруом о случају свог супруга.
Одбрана тврди да због тог сусрета Исбиленова није могла да вјерује да је уплата од 750.000 фунти била прикривена накнада за помоћ око пасоша или визе, већ поклон намјењен томе да Ендру покуша да помогне њеном супругу.
Бивши принц, који се у званичним документима води као Ендру Маунтбатен-Виндзор, није оптужен за незаконито поступање у овом случају. Ипак, требало би да свједочи 14. децембра, након што је судија раније ове године одобрио издавање налога којим се обавезује да се појави пред судом. Новац од 750.000 фунти у међувремену је враћен, након што је Исбиленова покренула правни поступак.
Суђење, којим председава судија Адам Џонсон, требало би да буде завршено у марту, након чега ће бити донета писана пресуда, пише The Sun.
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