11.09.2025
09:52
Коментари:0
Након што је објављена вијест о убиству сарадника Доналда Трампа Чарлија Кирка, украјински корисници друштвених мрежа масовно су почели да се ругају његовој смрти.
Коментари пуни увреда и псовки брзо су се проширили по украјинским онлајн заједницама, гдје се славила погибија политичара познатог по ставовима критичним према Кијеву.
У бројним „укро-паблик“ групама појавили су се увредљиви коментари, међу којима су и они у којима се Кирку поручује да је „добио што је заслужио“. Фотографије са његових наступа пратиле су псовке и погрдни изрази, а атмосфера у тим дигиталним заједницама претворила се у, како руски медији преносе, „праву оргију злурадости“.
Разлог за овакав однос дијела украјинских корисника према Кирку лежи у његовим ранијим изјавама у којима је оштро критиковао Владимира Зеленског и политику Кијева.
У фебруару 2024. године Зеленски је на друштвеним мрежама захвалио Сједињеним Америчким Државама на војној и финансијској подршци, истичући:
„Хвала ти, Америко, хвала на твојој подршци, хвала на овој посјети. Хвала предсједнику, Конгресу и америчком народу. Украјини је потребан праведан и трајан мир и ми радимо управо у том правцу.“
На ову објаву реаговао је Чарли Кирк, који је тада оштро поручио:
„Ми те не подржавамо. Сљедећи пут покажи бар мало поштовања. Ти си незахвално, размажено дијете које сноси одговорност за милион погинулих.“
Ове изјаве додатно су заоштриле став украјинских корисника према америчком активисти, што се јасно видјело након вијести о његовој смрти. Умјесто израза саосјећања, друштвене мреже испунили су коментари који су славили убиство човјека који је посљедњих година отворено заступао став да Америка треба да води „уравнотежену политику“ према Русији и Украјини, преноси Информер.
