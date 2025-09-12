Logo
Large banner

Болсонарова одбрана најавила жалбу!

12.09.2025

20:58

Коментари:

0
Болсонарова одбрана најавила жалбу!
Фото: Tanjug/AP/Luis Nova

Одбрана бившег бразилског предсједника Жаира Болсонара, који је осуђен на више од 27 година затвора због покушаја пуча, најавила је да ће уложити жалбу.

Болсонаро је проглашен кривим за планирање пуча са војним званичницима и савезницима против администрације свог љевичарског насљедника Луиза Ињасија Луле да Силве, након пораза на изборима 2022. године.

Казну је изрекао Врховни савезни суд након што су четворо од петоро судија гласали да је Болсонаро крив.

ilu-crkva-pravoslavlje-290825

Друштво

Сутрашњи празник највише поштују жене и парови који не могу да имају дјеце

Одбрана је осудила оно што је назвала "апсурдно прекомјерном и несразмјерном казном" и рекла да ће исцрпити сва правна средства, укључујући она на међународном нивоу.

Болсонаров син Едуардо рекао је да су судије корумпиране, те да "рат" још није завршен, пренијела је агенција ДПА.

Жаир Болсонаро-12092025

Свијет

Жаир Болсонаро осуђен на 27 година затвора!

Тужилаштво је саопштило да је Болсонаро планирао да уведе ванредно стање и распише нове изборе, али није успио да добије подршку војног руководства.

Овом пресудом, седамдесетогодишњак постаје први бивши бразилски предсједник који је осуђен за покушај пуча након напуштања функције, преноси Срна.

Подијели:

Тагови:

Žair Bolsonaro

пресуда

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Crkva, pravoslavlje, ikone, SPC

Друштво

Појас Пресвете Богородице: Сутрашњи празник највише поштују жене и парови који не могу да имају дјеце

11 ч

0
Министарство финансија Српске: Обезбиједити равноправан статус друштава за осигурање

Република Српска

Министарство финансија Српске: Обезбиједити равноправан статус друштава за осигурање

11 ч

0
Ламин Јамал: "Одлазим у школу, али нећу ништа радити"

Фудбал

Ламин Јамал: "Одлазим у школу, али нећу ништа радити"

12 ч

0
Путин: Будућност припада свијету у којем људи цијене љубав и пријатељство

Свијет

Путин: Будућност припада свијету у којем људи цијене љубав и пријатељство

12 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

37

Небензја: Режим у Кијеву никада није тежио миру

08

34

Какво нас вријеме очекује данас?

08

29

Република Српска богатија за 19 беба

08

29

АТВ јутро, 13.09.2025.

08

21

Ко је Тајлер Робинсон осумњичени за убиство Чарлија Кирка

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner