Болсонарова одбрана најавила жалбу!

Одбрана бившег бразилског предсједника Жаира Болсонара, који је осуђен на више од 27 година затвора због покушаја пуча, најавила је да ће уложити жалбу.
Болсонаро је проглашен кривим за планирање пуча са војним званичницима и савезницима против администрације свог љевичарског насљедника Луиза Ињасија Луле да Силве, након пораза на изборима 2022. године.
Казну је изрекао Врховни савезни суд након што су четворо од петоро судија гласали да је Болсонаро крив.
Одбрана је осудила оно што је назвала "апсурдно прекомјерном и несразмјерном казном" и рекла да ће исцрпити сва правна средства, укључујући она на међународном нивоу.
Болсонаров син Едуардо рекао је да су судије корумпиране, те да "рат" још није завршен, пренијела је агенција ДПА.
Тужилаштво је саопштило да је Болсонаро планирао да уведе ванредно стање и распише нове изборе, али није успио да добије подршку војног руководства.
Овом пресудом, седамдесетогодишњак постаје први бивши бразилски предсједник који је осуђен за покушај пуча након напуштања функције, преноси Срна.
