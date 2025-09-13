Брајан Волш избоден у затвору: Оптужен за убиство супруге Ане

Извор:
Брајан Волш, мушкарац из Масачусетса који је оптужен да је убио и раскомадао своју супругу Ану Волш, нападнут је у затвору свега неколико недјеља прије почетка суђења за убиство ове Београђанке.
Инцидент се догодио у притворској јединици у граду Дедхам, у четвртак нешто прије 22 сата.
Шериф канцеларије округа Норфолк није желео да открије идентитет жртве, али је Волшов адвокат, Лери Типтон, потврдио за портал Маслајв.ком да је његов клијент избоден.
Волш је пребачен у болницу у Бостону, где му је указана помоћ, након чега је враћен у притвор исте ноћи, саопштила је канцеларија шерифа за Фокс Њуз Дигитал.
"Други затвореник умијешан у инцидент савладан је од стране стражара, а пронађен је и импровизовани тупи предмет", наводи се у саопштењу.
Истрага је у току.
Брајан Волш је оптужен да је у јануару 2023. године убио и раскомадао своју супругу, Ану Волш, родом из Србије, мајку троје дјеце и успјешну агенткињу за некретнине која је радила у Вашингтону.
Ана је нестала на сам дочек Нове године, 1. јануара 2023, а пријављена је као нестала неколико дана касније. Њено тијело никада није пронађено.
Истрага је показала да је Волш у данима након нестанка на снимцима сигурносних камера забиљежен у продавници, где је куповао предмете попут метли, четки, заштитних наочара и ножа. Тужилаштво вјерује да је те предмете користио у покушају да уклони трагове злочина.
Током потраге за Аном, у контејнеру недалеко од куће његове мајке пронађена је тестера на којој је, према наводима истражитеља, откривен "мали фрагмент кости".
Поред физичких доказа, тужиоци тврде да је Волш на ајподу свог сина претраживао више од десетина пута о томе како се решити тијела.
Непосредно прије Аниног нестанка, Брајан Волш је, према наводима тужилаштва, ангажовао приватног детектива јер је сумњао да га супруга вара. Њихов брак је већ био у кризи због његових правних проблема који нису били повезани са овим случајем.
Волш је у то вријеме био у кућном притвору, чекајући изрицање пресуде због продаје фалсификованих слика Ендија Ворхола.
Суђење за убиство Ане Волш заказано је за октобар ове године, преноси Блиц.
