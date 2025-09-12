Брисел издваја 40 милиона евра за помоћ Кијеву за зиму

12.09.2025
14:12
Коментари:0
Брисел ће издвојити 40 милиона евра хуманитарне помоћи Украјини за зиму, саопштено је из Европске комисије.
"Ова нова подршка ојачаће спремност Украјине за зиму и заштитиће цивиле од екстремне хладноће", наведено је у саопштењу.
Из Комисије истичу да ће хуманитарни партнери ЕУ обезбиједити склониште, поправити оштећене куће и центре за расељене, те побољшати приступ води, санитаријама и гријању у Украјини.
"Помоћ укључује новац, чврста горива, уређаје за гријање и изолациони материјал", појашњено је у саопштењу.
