Британци и Израелци на "ратној нози"; Жесток сукоб Стармера и Херцога

Израелски предсједник Исак Херцог изјавио је данас да се сукобио са британским премијером Киром Стармером током, како је оцијенио "тешког" састанка у Даунинг стриту.
"Речене су ствари које су биле оштре и снажне, и јасно је да можемо да се расправљамо, јер када се савезници састану, могу да се расправљају. Обе (земље) су демократије", рекао је Херцог на догађају у Краљевском институту за међународне послове у Лондону, преноси Ројтерс.
Херцог је казао да су коријен неслагања представљали Стармеров план за признање палестинске државности, као и његови ставови о хуманитарној помоћи у Гази и додао је да је позвао британску владу да предузме мисију утврђивања чињеница у Израелу.
У саопштењу Стармеровог кабинета се наводи да је британски премијер током састанка у Лондону поновио Херцогу своју "огромну забринутост" због Газе, и да је позвао Израел да промијени курс, преноси Тајмс оф Израел.
Према саопштењу, Стармер је рекао Херцогу да Израел "мора да заустави даље погоршање вјештачки изазване глади тако што ће дозволити улазак помоћи и обуставити своје офанзивне операције". Стармер је такође рекао Херцогу да су Велика Британија и Израел дугогодишњи савезници и да ће "наставити свој рад на обезбеђивању трајног мира и боље будућности за израелски и палестински народ", наводи се у саопштењу.
Прије почетка састанка Стармер и Херцог су се кратко и без осмијеха руковали на степеницама премијеровог кабинета у Даунинг стриту, прије него што су ушли у зграду. Стармер је се у понедјељак састао са предсједником Палестинске управе Махмудом Абасом, а двојица лидера су се сложили да палестинска милитантна група Хамас "неће имати апсолутно никакву улогу" у будућем управљању палестинском државом.
Велика Британија је обећала да ће признати палестинску државу прије Генералне скупштине Уједињених нација касније овог мјесеца, осим ако Израел не испуни четири услова, укључујући окончање рата у Гази и омогућавање веће помоћи палестинској енклави.
