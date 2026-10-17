Британска војска алармирала: Неко шпијунира?

Аутор:АТВ редакција
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Пилоти Краљевског ратног ваздухопловства Велике Британије (РАФ) пријавили су током фебруара два блиска сусрета са неидентификованим објектима налик дроновима.
Објекти су примијећени изнад Сјеверног мора, а истраге о оба инцидента су у току, објавио је данас британски „Телеграф“ (The Telegraph).
Први инцидент догодио се 18. фебруара, када је авион-танкер „ербас војаџер“ (Airbus Voyager) допуњавао горивом борбени авион „тајфун“ (Typhoon) код Кромера, у Норфолку.
Према извјештају и аудио-снимцима које су прегледали истражитељи, неидентификовани објекат прошао је непосредно изнад танкера, због чега се пилот инстинктивно сагнуо.
Пилот је војном контролору пријавио да је објекат личио на мали дрон и да се кретао од истока ка западу, на висини од око 30 до 45 метара изнад авиона.
Посада „тајфуна“, који је у том тренутку допуњавао гориво, такође је примијетила објекат.
Међутим, контролор је навео да га није видио на радару.
Други инцидент забиљежен је 23. фебруара, током симулиране ваздушне борбе између два авиона „тајфун“.
Један од пилота пријавио је црни, кружни објекат, приближне величине аутомобилске гуме, који је прошао око 90 метара изнад његовог авиона, на висини од око 3.800 метара и приближно 48 километара од Хамберсајда.
Ни тај објекат није регистрован радаром, а контролор је случај пријавио полицији Сјеверног Јоркшира.
РАФ је закључио да су пилоти у оба случаја поступили на одговарајући начин.
У извјештају о другом инциденту наведено је да нису утврђени узрочни фактори, јер се сусрет догодио ван фреквенције и објекат није био видљив на радару.
За сада нема доказа да су неидентификовани објекти повезани са непријатељским државама.
Пилот авиона-танкера „војаџер“ навео је да није било могуће са сигурношћу утврдити да је ријеч о дрону, те да је објекат могао бити и балон или нешто слично.
Према наводима „Телеграфа“, дроновима је, по правилу, законом забрањено да лете изнад 400 стопа, односно око 122 метра, док је један од објеката примијећен на висини од око 5.000 метара.
Приватни оператери који желе да лете у војним зонама за обуку дуж источне обале морају претходно добити одобрење војних власти.
Инциденти су се догодили у вријеме појачане забринутости због могућег надзора војних објеката дроновима.
У извјештају Међународног института за стратешке студије наведено је да је између августа 2024. и фебруара 2026. године вођена кампања надзора дроновима изнад војних база у Великој Британији и Европи, за коју се сумња да је повезана са руским обавјештајним службама и бродовима такозване руске „флоте у сјенци“.
У тим инцидентима дронови су примијећени изнад база РАФ-а Лејкенхит у Сафоку и Ферфорд у Глостерширу, као и изнад најмање двије друге ваздухопловне базе у Енглеској које користе америчке снаге.
### Британија улаже милијарде у одбрану од дронова
Портпарол британског Министарства одбране изјавио је да су унапријеђени надзор и могућности откривања повећали способност идентификовања и процјене потенцијалних активности дронова.
Он је додао да Британија улаже више од двије милијарде фунти у шире капацитете противваздушне одбране и борбе против дронова, укључујући унапређење и одржавање флоте авиона „тајфун“.
Министарство је навело да остаје на опрезу због могућих пријетњи, али је нагласило да виђења дронова не значе нужно да је ријеч о непријатељској активности.
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