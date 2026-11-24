Аутор:АТВ редакција
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Иранска револуционарна гарда саопштила је да се брод за превоз контејнера зауставио након што је наишао на мину у близини Ормуског мореуза.
У саопштењу се наводи да је брод пловио "недозвољеном" рутом, јавила је иранска државна новинска агенција ИРНА.
Ирански држави медији претходно су јавили да је брод био мета напада након што је искључио системе за навигацију и позиционирање и одбио да се придржава инструкција за поморски саобраћај.
Техеран инсистира да бродови који желе да прођу кроз Ормуски мореуз морају да се координишу са иранским властима, преноси Срна.
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