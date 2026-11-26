Аутор:АТВ редакција
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Број преминулих од посљедица заразе еболом у ДР Конгу износи 5.904, док је број заражених достигао 12.021, показују подаци владе.
Епидемија, коју изазива ријетки сој вируса еболе Бундибугјо, проглашена је средином маја у провинцији Итури, на сјевероистоку земље, а од тада се проширила на осам од укупно 26 провинција, пренио је Ројтерс.
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За овај сој вируса не постоје одобрени лијекови нити вакцина. Касно откривање случајева, оружани сукоби и преоптерећен здравствени систем допринијели су бржем ширењу заразе него током претходних епидемија.
Према подацима Афричког центра за контролу и превенцију болести (Африца ЦДЦ), само 15 одсто нових случајева потиче од особа које су већ биле познате здравственим властима, што указује на то да бројни ланци преношења вируса још нису откривени.
Тренутна епидемија друга је највећа и најсмртоноснија забиљежена до сада, након епидемије у западној Африци од 2014. до 2016. године, када је заражено више од 28.600 људи, а преминуло више од 11.000.
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Анализа сателитских снимака коју је спровео Ројтерс указује на то да би званичан број смртних случајева у двије области Конга које су најтеже погођене епидемијом могао да буде значајно потцијењен, истиче агенција.
(Телеграф)
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