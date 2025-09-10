Logo
Број ухапшених демонстраната у Француској премашио 470: На улицама око 175.000 људи

10.09.2025

19:56

Број ухапшених демонстраната у Француској премашио 470: На улицама око 175.000 људи
Фото: Tanjug/AP/Thibault Camus

Број људи приведених током великих протеста у Француској премашио је 470, јавила је телевизија БФМТВ позивајући се на Министарство унутрашњих послова (МУП).

МУП је раније је саопштио да је број демонстраната широм земље достигао 175.000. Око 80.000 припадника полиције распоређено је у градовима широм земље да би одржавали ред.

Демонстранти су током дана блокирали улице, палили канте за смеће и ометали приступ инфраструктури и школама.

Широм Француске одржавају се масовни протести под слоганом "Блокирајте све". Међу демонстрантима су примијећени бивши учесници протеста "жутих прслука", преноси Срна.

Усљед недостатка централизоване организације и јединственог формата за одржавање демонстрација, власти се плаше да ће доћи до немира.

Француска

demonstranti

хапшење

