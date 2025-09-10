Број ухапшених демонстраната у Француској премашио 470: На улицама око 175.000 људи

10.09.2025
19:56
Број људи приведених током великих протеста у Француској премашио је 470, јавила је телевизија БФМТВ позивајући се на Министарство унутрашњих послова (МУП).
МУП је раније је саопштио да је број демонстраната широм земље достигао 175.000. Око 80.000 припадника полиције распоређено је у градовима широм земље да би одржавали ред.
Демонстранти су током дана блокирали улице, палили канте за смеће и ометали приступ инфраструктури и школама.
Широм Француске одржавају се масовни протести под слоганом "Блокирајте све". Међу демонстрантима су примијећени бивши учесници протеста "жутих прслука", преноси Срна.
🔥🇫🇷BREAKING NEWS— Global Dissident (@GlobalDiss) September 10, 2025
Protesters set Paris on fire!
Downtown malls and stores are on lockdown as fear of looting and arson grips the city. pic.twitter.com/UPLRmJwEaL
Усљед недостатка централизоване организације и јединственог формата за одржавање демонстрација, власти се плаше да ће доћи до немира.
