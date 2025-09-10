Logo
Број жртава нереда у Непалу порастао на 30, број повријеђених преко 1.000

10.09.2025

16:20

Фото: Screenshot / X

Број жртава током немира у Непалу, који су услиједили након забране рада друштвених мрежа, порастао је на 30, подаци су непалског Министарства здравља.

Истовремено, број повријеђених у насиљу достигао је 1.033, објавио лист "Катманду пост".

Непалска војска распоредила је патроле на улицама Катмандуа, док се хималајска земља суочава са највећим немирима у посљедњих неколико деценија.

Протести поводом забране рада друштвених мрежа прерасли су у демонстрације против корупције и непотизма, које су ескалирали насиљем и паљењем објеката институција.

Премијер Кадга Прасад Оли поднио је оставку док су куће политичара вандализоване, а владине зграде и парламент запаљени.

Групе младих које предводе протесте оградиле су се од уништавања, тврдећи да су демонстрације "отели опортунисти".

Аеродром у Катмандуу данас је поново отворен, а у главном граду Непала је релативно мирно јер се већина становника придржава полицијског часа. Дим се и даље диже из спаљених зграда, преноси Срна.

