Аутор:АТВ редакција
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Папа Лав Четрнаести доживио је данас, 16. новембра, непријатност током проласка папамобилом кроз масу окупљених вјерника у главном граду Перуа, када га је бројаница коју је неко бацио из гомиле погодила директно у око.
На снимцима постављеним на друштвеним мрежама види се како се папа штити и трља око након удара.
Папа је био на путу да обави опроштајну мису у ваздушној бази Лас Палмас током посљедњег дана његове дванаестодневне посјете Јужној Америци.
Он је претходно посјетио Уругвај и Аргентину, али је долазак у Перу био посебно значајан јер је папа ту провео скоро 20 година, укључујући деценију у Чиклају, гдје је био пастор.
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