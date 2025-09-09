Будимпешта потписује најдугорочнији уговор за куповину гаса са запада

Извор:
СРНА
09.09.2025
11:56
Коментари:0
Мађарска планира да потпише најдугорочнији уговор за куповину гаса "из западног смјера", саопштио је мађарски министар спољних послова и трговине Петер Сијарто.
- Данас потписујемо дугорочни уговор за набавку природног гаса. Биће то најдугорочнији уговор за куповину природног гаса из западног смјера - написао је Сијарто на Фејсбуку.
Он је нагласио да Мађарска увијек озбиљно покушава да направи разноликост када се ради о куповини природних ресурса.
Сијарто није открио о којој западној држави је ријеч.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму