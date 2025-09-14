Logo

Букурешт подигао борбене авионе

14.09.2025

11:06

Фото: Танјуг/АП

Румунија је подигла борбене авионе када је дрон нарушио ваздушни простор те земље током руског напада на украјинску инфраструктуру близу границе, саопштило је Министарство одбране Румуније.

Букурешт тврди да је дрон улетио у Румунију током руских удара на Украјину.

Министарство одбране је истакло да су власти упозориле грађане у југоисточном округу Тулча, у близини Дунава и украјинске границе, да се склоне.

У саопштењу се додаје да су ловци открили дрон у националном ваздушном простору и пратили га све док није нестао са радара 20 километара југозападно од села Килија Вече.

Болница

Србија

Живко преживио струјни удар: Остао без вида, руке и ноге

"Дрон није прелетио насељена подручја и није представљао непосредну опасност за становништво", истиче се у саопштењу.

Румунски потез услиједио је након што је Пољска распоредила авионе и затворила аеродром у источном граду Лублину због пријетње нападом дроном.

Isidora-Graorac-ROPIN-280825

Република Српска

Граорац: Присјећамо се погинулих, трагамо за несталима

Румунија, чланица Европске уније и НАТО-а, која дијели 650 километара дугу границу са Украјином, већ је више пута имала случајеве да фрагменти дронова падну на њену територију од почетка руске специјалне операције у Украјини 2022. године.

