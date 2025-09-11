Чарли Кирк је посљедњу објаву посветио Ирини Зарутској

Извор:
Агенције
11.09.2025
19:11
Коментари:0
Чарли Кирк је објавио своју посљедњу поруку на друштвеној мрежи "Икс" само неколико сати прије него што је убијен у америчкој држави Јута.
У њој десничарски активиста помиње потребу да се "политизује бесмислено убиство" Украјинке која је живјела у Сјеверној Каролини.
Свијет
ФБИ нуди награду од 100.000 долара за откривање осумњиченог за убиство Чарлија Кирка
Ирина Зарутска (23) убијена је у ничим изазваном нападу у возу прошлог мјесеца. Њена смрт изазвала је широку расправу о америчком правосудном систему и криминалу у америчким градовима.
Ирина је, иначе, побјегла од сукоба у Украјини, да би је у Америци избо помахнитали нападач.
"Ако желимо да се ствари промијене, 100 одсто је неопходно политизовати бесмислено убиство Ирине Зарутске, јер је политика дозволила дивљем чудовишту са 14 кривичних пријава да слободно хода улицама да је убије", написао је Кирк.
Подијелио је видео који описује њену смрт као "једно од најлуђих, најбесмисленијих убистава које је икада видио".
23-годишњу Украјинку избо је 34-годишњи бескућник са дугом историјом кршења закона и менталних болести.
Напад се догодио у петак увече, 22. августа, а дјевојка је умрла на лицу мјеста од убодних рана.
Хроника
Тужилаштво се огласило за АТВ се о изгорјелом возилу Небојше Вукановића
Сигурносни снимак показује Ирину како се укрцава у воз у 21:46, сједи и гледа у свој мобилни телефон.
Само четири минута касније, 34-годишњи Декарлос Браун Џуниор извукао је склопиви нож, убо је три пута, укључујући најмање једном у врат, саопштила је полиција.
Регион
8 ч0
Кошарка
9 ч1
Свијет
9 ч0
Сцена
9 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму