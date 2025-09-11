Logo
Чарли Кирк је посљедњу објаву посветио Ирини Зарутској

Извор:

Агенције

11.09.2025

19:11

Чарли Кирк је посљедњу објаву посветио Ирини Зарутској
Фото: Printscreen/X

Чарли Кирк је објавио своју посљедњу поруку на друштвеној мрежи "Икс" само неколико сати прије него што је убијен у америчкој држави Јута.

У њој десничарски активиста помиње потребу да се "политизује бесмислено убиство" Украјинке која је живјела у Сјеверној Каролини.

OSUMNJIĆENI-ZA-UBISTVO-ČARLIJA-KIRKA-110925

Свијет

ФБИ нуди награду од 100.000 долара за откривање осумњиченог за убиство Чарлија Кирка

Ирина Зарутска (23) убијена је у ничим изазваном нападу у возу прошлог мјесеца. Њена смрт изазвала је широку расправу о америчком правосудном систему и криминалу у америчким градовима.

Ирина је, иначе, побјегла од сукоба у Украјини, да би је у Америци избо помахнитали нападач.

"Ако желимо да се ствари промијене, 100 одсто је неопходно политизовати бесмислено убиство Ирине Зарутске, јер је политика дозволила дивљем чудовишту са 14 кривичних пријава да слободно хода улицама да је убије", написао је Кирк.

Подијелио је видео који описује њену смрт као "једно од најлуђих, најбесмисленијих убистава које је икада видио".

Сигурносна камера је снимила убиство

23-годишњу Украјинку избо је 34-годишњи бескућник са дугом историјом кршења закона и менталних болести.

Напад се догодио у петак увече, 22. августа, а дјевојка је умрла на лицу мјеста од убодних рана.

Изгорјело ауто- Вукановић

Хроника

Тужилаштво се огласило за АТВ се о изгорјелом возилу Небојше Вукановића

Сигурносни снимак показује Ирину како се укрцава у воз у 21:46, сједи и гледа у свој мобилни телефон.

Само четири минута касније, 34-годишњи Декарлос Браун Џуниор извукао је склопиви нож, убо је три пута, укључујући најмање једном у врат, саопштила је полиција.

